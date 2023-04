Basket, Serie C maschile: il Vado chiude con un ko contro l'Auxilium, ora i playoff contro il Cus Genova

PGS AUXILIUM GENOVA – PALLACANESTRO VADO 84 - 74

(12-25; 40-40; 61-54)

Ultima giornata di Regular Season in serie C per la Pallacanestro Vado, che esce sconfitta dal campo dell'Auxilium e chiude il campionato con un 10-10 nel bilancio vittorie/sconfitte.

Dopo una prima fase di studio nel quale non si segna molto, Vado riesce a trovare vari canestri dalla lunga distanza e in transizione che permettono agli ospiti di mettere da parte qualche punto di vantaggio sui genovesi.

Nel secondo periodo i padroni di casa si mettono a zona ingolfando così l'attacco vadese; inoltre, in attacco, aprono il fuoco dalla lunga distanza e guidati da Castello recuperano lo svantaggio.

Così si va all'intervallo lungo in perfetta parità.

Al ritorno in campo i Pappagalli continuano ad avere difficoltà ad attaccare la zona comandata da coach Pezzi, mentre in difesa continuano a subire le iniziative biancoblu e a concedere troppi secondi tiri.

Nell'ultimo periodo i biancorossi ritrovano un po' di verve offensiva attaccando con più decisione, ma comunque Auxilium dopo un attimo di sbandamento ritrova il filo e chiude il match.

La Azimut Vado chiude così la stagione al sesto posto e nei playoff affronterà il Cus Genova.

AUXILIUM: Pedemonte 4; Gigliotti; Prekperaj 1; Pescio (cap.) 11; Ferrando 11; Costacurta 16; Grossi 11; Godani; Castello 30; Rossi n.e.; Salvadori n.e. All. Pezzi Ass. Allegretti.

VADO: Bertolotti n.e.; Josovic; Micalizzi 4; Stankovic 18; Morando 3; Migone 9; Tridondani L. 10; Rebasti 4; Tridondani D. (cap.) 2; Serafini; Vujic 22; Fantino 2. All. Saltarelli Ass. La Rocca.

Arbitri: Mariani e Vozzella.

Classifica finale Serie C Silver:

Pallacanestro Sestri 38

Tigullio 28

CUS Genova 28

Auxilium 24

MY Basket 24

Pallacanestro Vado 20

Basket Pegli 18

Virtus Genova 14

Cogoleto 14

Loano 6

Ardita Juventus 6



Accoppiamenti play-off:

Pallacanestro Sestri - Virtus Genova

Tigullio - Basket Pegli

CUS Genova - Vado

Auxilium - MY Basket