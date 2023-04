Len Euro Cup. Il Vasas è partito alla volta di Savona: "Stiamo arrivando!"

"Savona, arriviamo!". Con queste parole a corredo di una foto della squadra con alle spalle l'aereo che condurrà i giocatori in Italia, il Vasas preannuncia il suo arrivo a Savona in vista della finale di andata di Len Euro Cup in programma domani sera, alle 19.00, alla "Zanelli" di corso Colombo.

La compagine magiara si presenta all'ultimo atto del trofeo europeo con i favori del pronostico (e con già con all'attivo una vittoria proprio contro la Rari Nantes ottenuta nei primi turni di Champions League) ma anche con la consapevolezza che domani si partirà da zero. A tal proposito, per evitare qualsiasi tipo sorpresa sgradita la società ungherese ha da qualche settimana preso alcune contromisure: da diversi giorni infatti le immagini delle gare disputate dal Vasas non sono più presenti come da tradizione sulla pagina Facebook del club, una accortezza mirata ad evitare che da Savona potessero analizzare le giocate dei ragazzi del tecnico Slobodan Nikic a pochi giorni di distanza dallo scontro diretto.