Guida alle scommesse sulla pallanuoto

La pallanuoto è uno sport olimpico dal 1900 e continua a crescere in popolarità. Esistono numerosi campionati europei e la competizione olimpica rimane una delle preferite dagli spettatori. È un gioco intenso e talvolta aggressivo, ricco di azione, che ovviamente si traduce in opportunità di scommessa. Oggi gli incontri di pallanuoto sono presenti sui lista bookmakers non AAMS e se stai pensando di provare ecco quello che ti serve sapere in merito.

Introduzione alla pallanuoto

La pallanuoto è in qualche modo una versione acquatica della pallamano. È giocato da due squadre di sette giocatori ciascuna e l'obiettivo è lanciare la palla nella porta avversaria, che galleggia sull'acqua.

Il gioco si gioca in una piscina profonda almeno 1,8 m, con una porta larga 3 m e alta almeno 0,9 m. La dimensione della piscina è diversa per uomini e donne. Gli uomini giocano in una piscina di 30x20 metri mentre le donne giocano in una piscina di 25x17 metri. In entrambi i casi, ci sono delle linee importanti segnate sulla piscina. Le prime sono le linee dei 2 metri, che si trovano a due metri dai pali e indicano l’area dove solo i giocatori in possesso di palla possono entrare. Le altre linee importanti sono quelle dei 5 metri, queste segnano da dove vengono tirati i tiri di rigore.

Una partita è composta da quattro periodi di otto minuti. All'inizio, la palla viene posizionata al centro della vasca ed entrambe le squadre scattano verso di essa dalle proprie linee di porta. Se i punteggi sono pari alla fine dei tempi regolamentari, vengono giocati due tempi supplementari di tre minuti ciascuno. Se non c'è ancora un vincitore, viene giocato un tempo dove vince la prima squadra che segna. Ovviamente ci sono molte altre regole, ma comprendendo queste basi, dovresti essere in grado di iniziare a seguire le partite di pallanuoto.

Molti paesi hanno campionati nazionali, i più popolari includono Italia, Spagna e Ungheria. C'è la Water Polo Len EuroLeague, che è la principale competizione europea per club ogni anno. C'è anche la World Water Polo World League, che è una competizione internazionale annuale. Puoi anche scommettere sui Campionati Europei, che si svolgono ogni due anni, sulla Coppa del mondo di pallanuoto FINA, anch'essa ogni due anni, e sui Giochi olimpici.

Tipi di scommesse sulla pallanuoto

Come ogni sport di squadra, la pallanuoto offre diverse possibilità di piazzare pronostici sui bookmaker online. Ecco le scommesse sulla pallanuoto più comuni.

Scommesse sulla partita

Questo è il tipo più semplice di scommessa sulla pallanuoto che puoi piazzare. È semplicemente una scommessa sulla vittoria di una delle squadre o sulla fine della partita con un pareggio. Ricorda che i pareggi sono molto rari nella pallanuoto.

Punteggio totale

Questo è un tipo di scommessa molto semplice, ma spesso ne vengono offerte numerose varianti. Stai scommettendo su quale sarà il numero totale di punti segnati da entrambe le squadre. Si presenta come una scommessa Over/Under. Ad esempio, potresti vedere Over/Under 20,5, il che significa che puoi scommettere Over se pensi che ci saranno 21 o più punti o Under se pensi che ce ne saranno 20 o meno.

Scommesse con handicap

Se una delle squadre è nettamente favorita per la vittoria, le probabilità potrebbero non sembrare molto allettanti. In altre parole, i rendimenti possono essere molto piccoli, quindi per vincere una somma significativa dovrai rischiare una grossa somma. Questo è il motivo per cui sono state introdotte le scommesse con handicap.

L'idea è molto semplice; alla squadra favorita viene applicato un handicap punti. Ad esempio, alla squadra A potrebbe essere assegnato un handicap di -2,5 mentre la squadra B riceverebbe +2,5. Ciò significa che se scommetti sulla vittoria della squadra A, questa deve vincere con almeno 3 gol per superare l'handicap e vincere la scommessa. Al contrario, se dovessi scommettere sulla vittoria della squadra B, purché perda con 3 gol o meno, allora sarebbe considerata una vittoria e vincerai la scommessa. In questo modo le quote offerte sul favorito saranno più generose, in quanto dovrà faticare di più per la vittoria.

Pallanuoto scommesse live

Le scommesse live sono un ottimo modo per viversi gli incontro di pallanuoto in maniera più entusiasmante. Ti permette di scommettere sul gioco mentre si svolge. Puoi scommettere sul prossimo evento che avrà luogo, come la prossima squadra o giocatore che segnerà, il prossimo fallo e così via. Le quote vengono aggiornate in tempo reale e, se riesci a tenere d'occhio l'azione, potresti individuare alcune fantastiche opportunità.

Cosa considerare quando si scommette sulla pallanuoto

Come per qualsiasi sport, la chiave per il successo delle scommesse sulla pallanuoto è fare quante più ricerche possibili. Dovresti iniziare con le notizie di base sulla squadra, ad esempio se ci sono infortuni o giocatori mancanti per qualsiasi altro motivo. Guarda i risultati recenti delle squadre per avere un'idea del tipo di forma in cui si trovano. Dovresti anche considerare il programma; se una squadra è stata impegnata, potrebbe essere stanca e non giocare al meglio. Allo stesso modo, se hanno dovuto viaggiare molto, anche questo potrebbe avere un impatto, così come se giocheranno in casa o in trasferta.

Interessanti anche le statistiche testa a testa delle squadre. Gli sconvolgimenti si verificano sempre nello sport, ma se una delle due squadre batte costantemente l'altra, allora vale sicuramente la pena esserne consapevoli e tenerne conto.

Sebbene l'intera squadra sia vitale, il portiere ha un'importanza particolare nella pallanuoto ed è ampiamente considerato il giocatore più importante. Il portiere non deve solo bloccare i tiri in porta ed è l'ultima linea di difesa, ma è anche responsabile dell'avvio di rapidi contropiedi. Pertanto, quando cerchi le tue scommesse, guarda i portieri; controlla il loro modulo, se hanno subito infortuni e così via. Se a una squadra di alto livello manca il portiere abituale, potrebbe rappresentare un'eccellente opportunità di scommessa.

Dovresti anche guardare la piscina in cui si sta svolgendo la partita. Se la partita si gioca all'aperto, questo può fare una grande differenza e dovrai esaminare come si comportano le squadre all'aperto e considerare anche le condizioni meteorologiche.

In breve, più fattori puoi prendere in considerazione, maggiori sono le tue possibilità di piazzare una scommessa vincente. Utilizzando tutti i diversi mercati di scommesse puoi quindi costruire una strategia e divertirti molto scommettendo su numerose partite di pallanuoto.