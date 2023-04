Atletica, Meeting Città di Savona. Peso super con Weir e Fabbri

Manca un mese esatto al Meeting internazionale Città di Savona per l’appuntamento che aprirà la stagione della grande atletica dei meeting in Italia. Mercoledì 24 maggio l’edizione numero dodici dell’evento organizzato dall’Atletica Savona con la collaborazione del CUS Genova rappresenterà anche il debutto in terra italiana di Zane Weir con l’oro europeo del peso al collo. Il campione continentale indoor a Istanbul ha scelto proprio Savona come prima competizione in Italia dopo aver conquistato la medaglia più prestigiosa della carriera, diventando tra l’altro (con il primato nazionale in sala a 22,06) il secondo azzurro della storia dopo Alessandro Andrei a superare 22 metri. Per Weir sarà la quarta volta al Meeting Città di Savona: l’occasione migliore per provare a sfatare un tabù visto che nelle tre precedenti edizioni è sempre giunto secondo, nel 2020 con 18,97, nel 2021 con 20,05 e nel 2022 con 21,05.

Tre anni fa Weir chiuse dietro a Leonardo Fabbri: il lanciatore toscano, arrivato quest’inverno a 21,60 indoor, raccoglie anche questa volta con grande piacere la sfida della Fontanassa e della tappa del Continental Tour Challenger di World Athletics. Fabbri detiene il primato del meeting con il 21,15 del 2020 e nel 2022 ha ricevuto un riconoscimento dall’assessore allo sport del comune di Savona Francesco Rossello per la propria “fedeltà” agli eventi atletici savonesi.

In ogni caso il peso non sarà solo il binomio Weir-Fabbri: in pedana cinque atleti che in carriera hanno superato la barriera dei 21 metri, con l’ucraino Roman Kokoshko bronzo europeo indoor a Istanbul con il record nazionale di 21,84 e vincitore della Coppa Europa invernale di lanci pochi giorni dopo; terzo in Coppa Europa e sesto agli Europei in sala ha chiuso Marcus Thomsen, norvegese da 21,03 con l'oro europeo Under 20 nel 2017 in bacheca; Scott Lincoln, britannico bronzo agli ultimi Giochi del Commonwealth, ha un personale da 21,28. Da seguire anche altri due italiani con personali oltre i 20 metri: Sebastiano Bianchetti, 20,41 nel 2022, e Riccardo Ferrara, 20,11 lanciato pochi giorni fa in Grecia.

Il Meeting Internazionale Città di Savona si svolge con il sostegno di: Regione Liguria, Comune di Savona, Fondazione Agostino De Mari, Università di Genova, Unione Industriali Savona e FIDAL. Main Sponsor: ESI, Mondo, Futura Mask, Transmare, BCC Pianfei, Wintecare, Italtende Del Grande, Lions Savona Torretta, Sportissimo e Sporting Savona.

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito www.meetingsavona.com