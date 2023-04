Volley femminile. La Tweener Andora chiude con una vittoria contro Albaro, il titolo regionale va però alle genovesi

Match completamente diverso rispetto all’andata, le biancoblù partono forte e vincono di forza il primo set. Nel secondo black out completo che riporta l’Albaro Volley in parità, e di fatto anche il titolo regionale, mentre nel terzo è ancora la forza della formazione genovese a portare le ospiti sul 2 a 1. Ma la squadra andorese vuole chiudere in bellezza in casa e si riporta sul 2 a 2 e vince il tie break che fa gioire tutti i presenti.