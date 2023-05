Calcio. Ivan Monti e Lorenzo Scalia: ecco i due capisaldi da cui riparte il Finale

Nessuna sorpresa di sorta attorno alla panchina del Finale. Il club giallorosso ha infatti deciso di affidare la guida tecnica a Ivan Monti. L'ex allenatore della San Francesco è stato in pole fin dal primo giorno, guadagnandosi la fiducia del club di Via Brunenghi. Insieme a lui e al presidente Cappa, nella foto di rito, ecco anche capitan Lorenzo Scalia, prima riconferma verso la stagione 2023/2024.

Il comunicato giallorosso:

L’Fbc Finale comunica di aver raggiunto l’accordo per la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2023/2024 con mister Ivan Monti , nella passata stagione allenatore della San Francesco e con esperienza in eccellenza alla guida di Albenga e Alassio FC.

Il presidente Cappa ed i suoi collaboratori augurano al mister buon lavoro !