Calcio, Lavagnese. Revocate le tre giornate di squalifica a mister Ruvo

Mister Ruvo ci sarà alla guida della Lavagnese durante i playoff interregionali per salire in Serie D.

La squalifica di tre giornate è stata infatti revocata dalla corte d'appello.

Il dispositivo:

Reclamo della società Lavagnese 1919 avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato di eccellenza, F.S. Sestrese Calcio 1919 – Lavagnese 1919 del 14.05.2023 nei confronti di Ruvo Alberto (allenatore Lavagnese) pubblicato con C.U. n. 90 del 18 maggio 2023.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria nelle persone dei Consiglieri Avv. Eugenio MARCENARO, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Barbara COSTANTINO, all’udienza del 24 maggio 2023, ha pronunciato il seguente dispositivo:

…………..

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie il ricorso presentato dalla Società Lavagnese 1919 e per l’effetto annulla la sanzione comminata dal G.S.. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.