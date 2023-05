Calcio, Ospedaletti. Doppia convocazione orange per Nicolò Nervino e Francesco Avandro

Doppio riconoscimento per il settore giovanile dell’Ospedaletti.

L’attaccante classe 2008 Nicolò Nervino è stato convocato per il raduno territoriale della Rappresentativa Nazionale Under15 che si ritroverà a Roma il 30 maggio. L’appuntamento è fissato al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dove verrà disputata una gara amichevole. Nervino si è distinto in stagione come capocannoniere del proprio girone e per le sue ottime performance anche durante i playoff.

Convocazione anche per l’attaccante del 2007 Francesco Avandro, protagonista in prima squadra con cinque gol all’attivo nella sua stagione di esordio tra i ‘grandi’. Avandro è stato chiamato in Rappresentativa Regionale Under16 per la 5ª edizione del Torneo Internazionale EUSALP 2023. La convocazione è per il 30 maggio al campo sportivo “San Carlo” di Genova Voltri.