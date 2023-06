Calcio, Eccellenza. Le sanzioni playout: ben 12 giornate di stop a Ben Ayech

GARE PLAY OUT ECCELLENZA

GARE DEL 28/ 5/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

VOLTRESE VULTUR SSDARL

Per la condotta dei propri sostenitori i quali accendevano in totale numero 7 fumogeni (due prima dell'inizio dell'incontro, due al minuto 29, uno al minuto 47 e due al termine della gara) nonché al minuto 71 lanciavo alcuni oggetto, prevalentemente bottigliette di plastica, sul tdg (come rilevato dal Commissario di campo).

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CURABBA GERMANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DODICI GARE EFFETTIVE

BEN AYECH YOUSSEF (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

Come novellato dal Consiglio Federale in data 20 aprile 2023 (C.U. FIGC n. 165/A - C.U. LND n. 317 St. Sport. 2022/23).Al 26' st, in occasione di alcune proteste nei confronti del aa2, si alzava dalla panchina e strattonava violentemente da tergo il ddg facendolo indietreggiare, ma senza provocare conseguenze lesive. Dopo il provvedimento di espulsione continuava ad avvicinarsi verso il ddg confare minaccioso e rivolgendo al predetto espressioni gravemente minacciose e ingiuriose. Non veniva ulteriormente in contatto con il ddg solo per l'intervento dei propri compagni di squadra. Dopo aver abbandonato il tdg, rivolgeva nei confronti del ddg ulteriori espressioni ingiuriose. In esecuzione dell'art. 35, comma 7 del CGS, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CANOVI CRISTIAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

Al 15' st, reagendo ad un fallo colpiva con una manata al volto un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

OWUSU ANSAH DERRICK (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

LONGATO RICCARDO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

FONTANA FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)