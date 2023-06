Pallacanestro Alassio. La Serie D chiude seconda con tanti rimpianti, bene le giovanili con l'U15 in finale regionale

Nonostante non si sia riuscito a trovare un pulman bel seguito alassino anche in gara 3 per la sfida decisiva della Serie D pur con il morale non ottimale visto lo scempio di gara 2 con decisioni che ancora ora ci lasciano esterefatti.

La partita viene affrontata dai ponentini con assenze pesanti nel reparto lunghi (l'elenco è lungo e va dagli infortunati Magaletti e Fousfos a Varaldo malato a Manfredi Andrea che già da qualche mese si è trasferito in Australia) e con un'età media ancora inferiore rispetto al già giovane roster di 19 anni.

Inizio shock con la testa ancora a gara 2 dove gli alassini avevano già vinto meritatamente l'incontro senza decisioni incomprensibili dei conduttori di gara.

9-0 Chiavari ma i giovanissimi alassini hanno carattere, non ci stanno, pian piano rientrano in partita nonostante il fatto che a Mola, miglior under 21 dello scorso campionato, non sia stato permesso di giocare con 5 falli fischiati nei pochi minuti che ha potuto giocare.

Fino a metà terzo quarto, nonostante Chiavari sia sempre stata avanti, è partita vera ma il nervosismo, l'uscita per 5 falli di Mola e anche di Arrighetti, Noumeri, il doppio tecnico ad Accinelli con conseguente allontanamento dal campo fanno dilatare il punteggio per Chiavari ridotto negli ultimi minuti dalla voglia alassina di non mollare mai e chiudendo 62-51.

"Da una parte c'è grande amarezza per come siamo stati trattati in questa serie di finale dove, non dimentichiamolo, due gare su tre si sono concluse ai supplementari. E l'amarezza aumenta perché in tutte e tre le gare abbiamo avuto una stranissima sensazione aumentata dal fatto che in gara due la partita era vinta nonostante 35 falli a 18 compresa l'invenzione a 7 secondi dalla fine. Dall'altra però c'è grande orgoglio per i ragazzi, per quello che hanno fatto durante la stagione e per l'affetto che hanno saputo crearsi intorno. Vedere così tanta gente sia in trasferta che ad Alassio con un palazzetto entusiasiasta sono cose che rimarranno nel cuore e come dice la nostra responsabile tecnica Ciravegna Laura: grazie perché ci avete insegnato che con il cuore si può arrivare lontano e ci avete fatto innamorare di voi"

CHIAVARI 62 - ABC ALASSIO 51

ABC: Filippi, Manfredi, Iaria 2, Giribaldi 10, Robaldo 9, Auricchio 2, Noumeri 8, Arrighetti 7, Mola 3, Arienti 4, Lila 6, Arrighetti 7. All. Accinelli - Ciravegna



UNDER 19: Si vince gara 1 di semifinale pur con il morale non al massimo per la Serie D

Al PalaRavizza arriva il Recco e buona parte dei ragazzi è ancora con il morale basso per gara 2 di Serie D. L'inizio gialloblù è ottimo ma Recco non demorde e trova la forza di rientrare. Solo un ultimo quarto di orgoglio riesce a indirizzare la partita a nostro favore ma non sernza difficoltà.

ABC ALASSIO 56 - RECCO 52

ABC: Arrighetti 14, Martini, Parodi, Manfredi 10, Filippi, Marengo 9, Maffioli, Robaldo 6, Iaria 9, Mola 5, Manzo 3. All. Accinelli-Ciravegna



UNDER 14 FEMMINILE: Bella prestazione casalinga con Meeting Genova

Incontro casalingo ad Alassio per le gialloblù che ospitano il Meeting Genova. Dopo i primi minuti di studio con Meeting che gioca con grinta ed intensità le alassine salgono di livello e soprattutto con un secondo quarto da 33-13 indirizzano la partita a proprio favore. Ben nove ragazze delle 12 sono andate a punti e tantissimo spazio per tutte che hanno dimostrato di farsi trovare pronte quando chiamate in causa.

Ora nell'ultima partita ospiteremo il Lavagna cercando di confermare il primo posto nella fase di classificazione.

PALL. ALASSIO 83 - MEETING GE 36



UNDER 13: Due partite con un bilancio in parità nell'attesa della trasferta a Ventimiglia Bilancio in parità con gli Under 13 che cedono a Vado ma mantengono la differenza canestri a proprio favore e lunedì superano Cestistica in attesa dell'ultima partita per vedere se si accederà alla final four di Coppa Liguria. - Nel torrido pallone di Vado giochiamo molto bene i primi 5 minuti poi ci sciogliamo e facciamo scelte spesso sbagliate. Partite come queste servono a capire dove bisogna migliorare e visto il +39 a nostro favore manteniamo la prima posizione in classifica. PALL. VADO 78 - ABC ALASSIO 51 - Lunedì ospitiamo Cestistica Savonese e tutti i ragazzi chiamati in causa riescono a migliorare le scelte contro una difesa molto tattica. Ben dieci ragazzi a referto e un bel referto rosa aspettando l'ultima trasferta a Ventimiglia. ABC ALASSIO 75 - CESTISTICA SV 19



MINIBASKET: Bella partecipazione alla festa provinciale

si è tenuta la festa provinciale minibasket per le categorie Aquilotti-Gazzelle e Scoiattoli-Libellule. Bella partecipazione anche da parte dei gialloblù che nonostante il caldo hanno giocato divertendosi nel vero spirito minibasket