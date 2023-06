Volley. L'Albenga Volley saluta coach Siccardi: dopo due anni le strade con il tecnico si dividono

L’A.S.D. Albenga Volley comunica che Giordano Siccardi non sarà l’allenatore della prima squadra femminile nella prossima stagione.

Dopo due anni alle guida della formazione ingauna si separano le strade del coach e della società biancoblù.

La società ringrazia il tecnico per l’ottimo lavoro fatto, per la conquista nella stagione corrente della Coppa Regionale e soprattutto per il successo nel campionato di Serie C con contestuale approdo in B2 a distanza di 8 anni dall’ultima volta, augurandogli le migliori fortune per il proprio futuro.