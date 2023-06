Finali regionali Under 13: festa per Colombo Genova e Albaro Volley

Sabato 10 Giugno le sfide maschili dell’Under 13 3x3 presso la struttura del Paladiamante di Via Maritano a Genova-Bolzaneto per proseguire nel pomeriggio con l’Under 13 6x6 nel Palazzetto dello Sport di Via Sturzo a Genova-Manesseno.

In entrambe le categorie si è registrato il successo della Colombo Genova che ha così fatto il pieno di tutti i titoli regionali.

Nel 3x3 la compagine genovese ha superato nella finalissima il VDM Pediatrica di Santo Stefano Magra e in terza posizione si sono classificate a pari merito le altre quattro squadre presenti nella fase finale Bordivolley, Cus Genova, Mazzucard e Volley Colombiera.

Nel 6x6 si è disputato un triangolare fra le squadre vincenti nei tre comitati territoriali. La Colombo Volley Genova di Pietro Merello ha prevalso ancora sui ragazzi del VDM Steel Santo Stefano Magra diTommaso Grassi e su quelli del Toirano Volley di Andrea Curto.

A dirigere le gare maschili sono stati designati gli arbitri regionali-territoriali Gaia Causa, Rosamaria Carvelli, Serena Giambastiani (per il 6x6) mentre per il 3x3 erano presenti Martina Auditore, Martina Granaldi, Cesare Romano e Serena Russo.

A premiare i vincitori i consiglieri regionali Flavio Federici, Alessandro Cartasso e il presidente del comitato territoriale CT Liguria Centro Paolo Bassi.

Domenica 11 giugno la giornata è stata dedicata alla finale femminile. Le sei squadre qualificate per la fase finale sono state suddivise in due gironi di classificazione.

Nel girone A, disputato nel Palazzetto dello Sport di Manesseno, ha vinto l’Albaro Volley di Cesare Vioche ha superato nell’ordine l’Albenga Volley di Stefania Pezzillo e la Pro Recco Pallavolo diAlessandro Domenici.

Nel girone B, disputato al Paladiamante di Bolzaneto, ha primeggiato la Pallavolo Spezia di Nicola Ruggia che ha superato nell’ordine il Cogovalle di Elena Rossi e il San Pio X Loano di Bruna Migliora.

La finalissima, terminata a tarda sera, ha sancito il trionfo dell’Albaro Volley del duo Cesare Vio-Andrea Barabino che ha superato in due set (25/12 25/22) le bravissime ragazze della PALLAVOLO SPEZIA diNicola Ruggia-Matteo Marescotti.

A dirigere le gare femminili sono stati designati gli arbitri territoriali Felice D’Arcangelo, Martina Granaldi, Serena Russo, Sabato Donato, Sabato Rebecca e Vascon Mattia. Presenti alla premiazione anche il responsabile regionale RRUG Marcello Storti e il responsabile osservatori RROIvano Bianchi.

A premiare i vincitori i consiglieri regionali Flavio Federici, Alessandro Cartasso , Sabrina Grassi e il presidente del comitato territoriale CT Liguria Centro Paolo Bassi.