Calcio, Tornei Estivi. Questa sera l'andata degli ottavi di finale: tutte le gare in programma

Torna in campo la Savona Cup e lo fa il grande stile, questa sera sono infatti ben sei le gare in programma che vedranno protagonisti tutti e tre i campi protagonisti della manifestazione. Queste tutte le sfide della serata valevoli per l'andata degli ottavi di finale:



20:30 FC Sultani -Generali 096 - Savona È (TRINCEE)

21:00 Aston Birra - Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi (POMINA)

21:00 Igli - Le Aquile (MARACANA’)

21:30 Bar Del Comune - La Bufala (TRINCEE)

22:00 Bar_One - Esse Elle (POMINA)

22:00 The Ranch Savona - Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca (MARACANA’)



Una sola gara in programma per la serata di domani:



22:00 Pro Secco - Harena Fiction (TRINCEE)