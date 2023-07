Calciomercato. Iniezione di esperienza per l'Ospedaletti con Bosio e Ciaramitaro

L'annuncio di Bosio:

L’Ospedaletti mette a segno un grande colpo in vista della stagione 2023/2024. Nelle ultime ore la società orange ha formalizzato l’accordo con l’attaccante classe ’83 Alessandro Bosio, uno dei maggiori talenti del calcio ponentino con un lungo passato anche tra i professionisti.

Cresciuto nel Ventimiglia, già in giovane età si è messo in mostra in Eccellenza tanto da attirare l’attenzione del Legnano che lo ha portato subito in C2. Con i lilla ha disputato quattro stagioni tra i professionisti contribuendo anche alla promozione della squadra lombarda in C1. Poi il ritorno in Liguria per vestire la maglia della Sanremese in C2 e della Pro Imperia in Serie D prima di fare ritorno al Ventimiglia. Per lui atre quattro stagioni in granata fino al trasferimento al Camporosso, squadra con la quale nella scorsa stagione ha messo a segno 12 reti in Prima Categoria.

Ora la firma con l'Ospedaletti per un'altra stagione da protagonista.





L'annuncio di Ciaramitaro:

Nuovo innesto per l’Ospedaletti. La società orange ha raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’89 Christian Ciaramitaro, una colonna del calcio dilettantistico ponentino.

Ciaramitaro ha già vestito la maglia orange nel 2008 e dal 2014 al 2017 in Prima Categoria. In mezzo anche un’esperienza all’Imperia con il salto dalla Prima Categoria alla Promozione, stesso percorso fatto anche con la Sanstevese. Poi le esperienze con Carlin’s Boys e Atletico Argentina prima dell’ultima stagione con l’Argentina.

Ciaramitaro sarà rinforzo di qualità e quantità per la mediana dell’Ospedaletti nella prossima stagione in Prima Categoria.