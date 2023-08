Calcio, Ceriale. Davide Carifiglio e Federico Fazio affiancheranno mister Brignoli: "Pronti ad alzare l'asticella"

Il tempo del lavoro sul campo è arrivato. Da oggi la nostra Prima Squadra inizia la preparazione estiva in vista del campionato di Promozione 2023/2024, una competizione sempre più equilibrata e che richiede di volta in volta un maggior dispendio di energie.

Mister Davide Brignoli ha commentato così la ripresa degli allenamenti: “È stato molto bello ritrovarci tutti assieme. Da questa preparazione mi aspetto molto, è in questo periodo che si forma il gruppo e si capisce la voglia di sacrificio che chiederò ai ragazzi. Avrò un grosso aiuto da parte di Davide Carofiglio come preparatore atletico e di Federico Fazio come secondo, figure che lo scorso anno ci sono mancate e siamo subito corsi ai ripari”.

“Il campionato sarà molto duro come sempre“. Così si è espresso Brignoli sul livello di competitività della prossima edizione della Promozione: “Vedo squadre più avanti rispetto alle altre come il Celle Varazze, la Carcarese, la Praese e la Sestrese. Tra le altre, invece, trovo un grande equilibrio. Negli ultimi anni è un girone molto competitivo si può vincere con chiunque e perdere con chiunque. Sicuramente noi andremo in campo sempre per conquistare qualcosa di importante“.

E proprio su questo aspetto si è basata la campagna acquisti guidata dal direttore sportivo Sansalone, con l’obiettivo di creare sempre più entusiasmo con il trascorrere delle settimane: “Purtroppo abbiamo perso dei giocatori che hanno deciso di smettere sia per motivi di lavoro sia per problemi fisici. Abbiamo lavorato bene sui giovani già lo scorso anno, testimone il fatto che tre 2006 andranno a giocare in società nella Juniores Nazionale. Io e il direttore siamo contenti del mercato svolto in completa armonia, avendo raggiunto praticamente ogni nostro obiettivo. Ritengo la squadra completa in tutti i reparti ma, ovviamente, ci terremo pronti in caso di qualche occasione. Vogliamo alzare l’asticella rispetto allo scorso anno, pensiamo di poter essere una squadra giovane e fastidiosa che punterà a fare un campionato più importante. Ora testa al lavoro, dobbiamo farci trovare pronti!“