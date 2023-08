Calciomercato. Albenga ancora due colpi: dall'Albinoleffe arriva il portiere Facchetti, in mediana c'è Luca Colantonio

L'arrivo nel ritiro di Lurisia - Mondovì ha inevitabilmente accelerato le ultime ufficializzazioni per la rosa dell'Albenga.

In poche ore i bianconeri hanno confermato l'arrivo in prestito dall'Albinoleffe del portiere Lorenzo Facchetti, classe 2004, pronto a esordire nella passata stagione in Serie C con la maglia del lombardi, e del centrocampista Luca Colantonio.

Il centrocampista nativo di Sanremo, classe 1998, ha già inanellato 200 presenze in quarta serie, grazie alle esperienze con Argentina, Sanremese, Fiorenzuola, Derthona, Imperia e Stresa Vergante (l'anno scorso con i piemontesi le presenze sono state 32).