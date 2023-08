Outdoor. A Varazze arriva lo snorkeling didattico

Giovedì 17 agosto 2023 alle ore 09:00, primo dei tre appuntamenti con lo snorkeling didattico a filo d'acqua gratuito, organizzato dal Comune di Varazze, in collaborazione con la Cooperativa Dafne.

L’appuntamento con il personale della Cooperativa Dafne è fissato presso la spiaggia libera "Beachcletta", a ponente del Molo Marinai d’Italia, nel centro della "Città delle Donne".

Prenotazione obbligatoria entro il 16 agosto alle ore 20:00 al link: https://forms.gle/oZJXU9hoye5dUj5M6

Un tuffo nel blu per scoprire cosa si nasconde sotto l'acqua. Un laboratorio didattico seguito da un'attività di snorkeling per grandi e piccini. In compagnia di un biologo marino scopriremo l'importanza della fauna marina che popola il nostro mare. Attività gratuita.

Iniziativa rivolta ad adulti e bambini (a partire dai 6 anni) con buone capacità natatorie. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto che rimanga presente per la durata dell'iniziativa.

Attrezzatura necessaria: maschera, boccaglio, asciugamano da spiaggia, crema solare.

I prossimi appuntamenti sono in programma per: mercoledì 23 e martedì 29 agosto 2023.