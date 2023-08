Volley. Colpo VBC Savona, preso Enrico Zappavigna

La stagione del VBC Savona è oramai partita, un primo ritrovo tra società e gruppo squadra ha sancito l'inizio dell'annata 2023-2024. Tante conferme ma anche qualche volto, e che innesti, nuovo, per alzare ulteriormente l'asticella dopo l'ottimo quinto posto conquistato nello scorso campionato dagli uomini di Coach Lemmi:

"Con grande gioia ed orgoglio possiamo annunciare l'arrivo del fuoriclasse Enrico Zappavigna" - è raggiante la voce presidente Daniele Giaccardi - "Giocatore di esperienza e grande capacità, il cui curriculum sportivo parla da solo: partendo dall'ultima esperienza con la vittoria della medaglia di bronzo con la Nazionale sordi agli Europei in Turchia nel mese di luglio, ultima di una striscia di importanti vittorie ed esperienze in Serie B, esempio per tutti i giovani che si avvicinano al mondo della pallavolo, ma non solo per loro. Ci aspetta un anno importante e pieno di emozioni: il campionato 2023/2024 sarà competitivo e terrà tutti impegnati".

Se Zappavigna rappresenta il grande colpo del mercato biancorosso, la squadra che guiderà coach Lemmi è confermata in toto: "Non potevamo che ripartire da coach Luca Lemmi, per quello che è stato fatto e l'alchimia che si è creata. Insieme a lui ci sarà sempre Luciano Mondelli, la cui esperienza e visione di gioco in campo non ha rivali" - prosegue Giaccardi - "Siamo dunque lieti di presentare la squadra che giocherà nel prossimo campionato di Serie C Maschile. Possiamo contare su un gruppo di atleti che sintetizzano le diverse anime, tra giocatori indoor e beacher. Parto dalle doverose conferme e da chi è con noi dall'inizio di questo meraviglioso percorso: Levati Lorenzo (O), Coco Luciano (L), Travi Daniele (S), Ratto Walter (L/S) Cortese Lorenzo (C), Bruzzone Lorenzo (L), Mistrali Mattia (C, gradito ritorno della scorsa stagione). Il gruppo è stato poi arricchito nel 2021 dall'arrivo di Piana Alex (Palleggiatore e nuovo Capitano della squadra) , Cosa Alessio (C), Mesturini Francesco (S), Grillo Giovanni (O/S) Manzotti Alessandro (O/S), e lo scorso anno dall'arrivo di Santoro Marco (C). Quest'anno c'è il gradito ritorno di Rossello Gabriele (C). Farà altresi parte della rosa Grosso Laerte, con noi la scorsa stagione in Prima Divisione. Gli altri nuovi arrivati sono i giovani Lenzini Christian (P) e Barbero Giacomo.

Un club radicato nel territorio: "Abbiamo scelto come location di presentazione alcuni scorci della nostra città: il VBC Savona nasce nel 1975, figlio della Pallavolo Savonese - Emporio dell'auto, che annoverava importanti giocatori locali: Banfi Paolo, Vanara Sandro, Valdora Mario, Fazio Pier, Dodero Cesare. Promuovere il VBC Savona significa promuovere e valorizzare anche la Città, di cui ci sentiamo parte importante ed integrante. Come già detto in altre occasioni, la pallavolo è uno sport molto bello da giocare, ma anche da vivere ed apprezzare da spettatori, di grande impatto emotivo e divertimento: speriamo in un numeroso gruppo di supporto e che tutti possano appassionarsi a noi e ai nostri giocatori. E perché no, anche al nostro settore giovanile (U15-U17 M), in costante crescita e che sarà il futuro della nostra prima squadra".