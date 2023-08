Calcio, Ceriale. Il ds Sansalone fissa l'obiettivo: "Guardiamo alla parte sinistra della classifica, serve tempo per essere tra i favoriti"

Domani il primo allenamento congiunto della stagione per la nostra Prima Squadra, al Merlo contro la Baia Alassio Auxilium, che sta lavorando ormai da due settimane in vista della stagione sportiva ormai alle porte. Diversi sono i volti nuovi che vestiranno il biancoblù, giovani e motivati a poter dare un contributo alla causa. La campagna acquisti del direttore sportivo Pietro Sansalone, infatti, si è basata proprio su questi principi.

“Sono contento di ciò che si è creato in un calciomercato difficile con tante variabili imprevedibili al suo interno – dichiara Sansalone nel suo punto della situazione – . Essendo una squadra completamente nuova ci sarà da lavorare tanto sui principi e sulla tattica, però le persone che sono state individuate hanno mentalità, spirito di sacrificio e voglia di fare. Non dimenticando poi i nostri giovani che sono già inquadrati in questi valori. Magari perderemo qualità tecnica rispetto all’anno scorso, ma come determinazione abbiamo acquisito tantissimo. Sono valori che in categorie come queste fanno la differenza più di tutti“.

E come all’interno del gruppo squadra si respira una bella armonia sin dai primissimi allenamenti, il nuovo staff tecnico a disposizione di mister Davide Brignoli sta lavorando sulla stessa lunghezza d’onda: “Abbiamo creato uno staff davvero di ottimo livello, sia a livello tecnico sia medico. Ora si cercherà di inserire velocemente quei principi di giochi che ci hanno caratterizzato nella prima parte di campionato dell’anno scorso”.

L’obiettivo minimo resta la salvezza. Tuttavia il nostro ds non nasconde ambizioni più alte: “Nonostante sarà una stagione molto difficile, sarebbe bello riuscire a consolidare un piazzamento nella parte sinistra della classifica. Penso che si sia fatto uno step in avanti da quando sono arrivato con il benestare della società. Sono due anni che la squadra si salva in maniera tranquilla ed ogni volta vogliamo provare a migliorare la nostra posizione. Si lavora bene, il premio giovani è un esempio, quindi sono soddisfatto del percorso. Serve del tempo per arrivare a svolgere un campionato tra le favorite“.