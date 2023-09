Calcio. Coppa Italia di Promozione. Esordio perfetto per la San Francesco Loano, poker al Pontelungo e qualificazione in mano

SAN FRANCESCO LOANO - PONTELUNGO 4-0 (Auteri 44', 56' Halaj, 70' Totaro, 85' Auteri)

48' finisce qua! poker all'esordio per la squadra di Cattardico

45' tre minuti di recupero

43' qualche discussione tra Barone e Marquez, ammoniti entrambi

41' Angelico per D'Aiuto per Cattardico

40' ECCOLO IL POKER DI AUTERI, GOL FACILE FACILE A PORTA VUOTA DOPO IL CROSS BASSO DI TOTARO

38' Rigore San Francesco! A terra Auteri. Si incarica della battuta proprio lui, cucchiaio che termina a lato, niente poker

36' Marquez e Badoino A. al posto di Vignola e Chariq sono gli ultimi cambi di Zanardini

35' ultimi dieci minuti, San Francesco in controllo della sfida e con la qualificazione in mano

31' ci sarà tanto lavorare in casa Pontelungo, San Francesco apparsa decisamente sul pezzo, soprattutto nella ripresa

30' dentro anche Barone per Staltari

25' TRIS SAN FRANCESCO! TOTARO CHIUDE I CONTI, L'ATTACCANTE SERVITO IN PROFONDITA' SI TROVA DAVANTI AL PORTIERE E LO BATTE! Ammonito poi per essersi tolto la maglia

23' Taku e Buonocore per Halaj e D'Aprile sono i cambi della San Francesco

23' triplo cambio Pontelungo: Gerini, Caputo e Ferrentino entrano al posto di Roascio, Badoino G. e Gibertini

22' fase offensiva da rivedere per i granata, l'assenza di Sfinjari si fa sentire, nonostante la davanti ci sia Favara. Bene il reparto difensivo della San Francesco, con Balla e D'Aprile sugli scudi

19' nessuna reazione da parte del Pontelungo, che prova soltanto ora ad affacciarsi in avanti con una punizione da fermo affidata a Gibertini. Tentativo altissimo, palla che sorvola gli spogliatoi

11' RADDOPPIA LA SAN FRANCESCO CON HALAJ CHE RISOLVE UNA MISCHIA DOPO UN CALCIO PIAZZATO. Classica palla in mezzo, traiettoria sul secondo palo, dove Auteri, tutto solo stacca verso l'area, la sfera rimane nei pressi e dopo un rimpallo sbatte sulla traversa, arriva poi il numero nove con la zampata

8' Bonifazio per Basso, già ammonito, è la prima mossa di Cattardico

5' intervento di Basso, regolare secondo l'arbitro, su Davide Favara, riparte la San Francesco con l'ex Finale che sventaglia su Auteri, che non controlla bene. Rimasto a terra Favara, proteste del Pontelungo e di Matteo Favara che riceve l'ennesimo cartellino della serata

3' in ritardo Vignola, Bergonzi lo ammonisce

21:39 si riparte con nessun cambio

SECONDO TEMPO

46' termina qua la prima frazione, con i padroni di casa in vantaggio proprio allo scadere

44' SULL'UNICA VERA OCCASIONE DELLA SFIDA, LA SAN FRANCESCO TROVA IL VANTAGGIO CON AUTERI. Azione sviluppatasi dopo un rinvio della difesa, palla poi sull'esterno e in mezzo, dove il numero dieci riesce ad anticipare il difensore granata sul rimbalzo in spaccata e a battere Breeuwer

40' Giu Gibertini, ennesimo piazzato della gara. Va Davide Favara, dritto sulla barriera, sarà angolo per i granata. Dalla bandierina, nulla di fatto, si riparte con un rinvio dal fondo

38' sfida piuttosto nervosa, tanti contatti, poche vere azioni create

36' avanti con i gialli, sul taccuino dei cattivi anche Badoino G. In precedenza, Auteri mette in mezzo un gran pallone su punizione, Calcagno ci arriva, tentativo sopra la traversa

32' intervento duro di Davide Favara, giallo per lui

28' fermato in offside Auteri, dopo una bella triangolazione sulla fascia sinistra che lo aveva portato davanti al portiere

26' San Francesco in campo con il 4-3-1-2, granata messi in campo con il 4-3-3. Punizione interessante intanto per la squadra di Zanardini. Palla in mezzo, ma l'assistente ferma tutto per un fuorigioco

19' Vignola ci prova direttamente su punizione, tiro basso bloccato in due tempi da Gallo

18' giallo anche per Basso, si è accesa di colpo dopo due contrasti la partita

15' si accendono gli animi, D'Aiuto spinge Vignola, a farne le spese è Auteri che protesta per il fallo non fischiato a favore e viene ammonito. Poco dopo, intervento duro di Roascio su D'Aiuto, Bergonzi fischia fallo, ma non sanziona il difensore granata

11' anche il Pontelungo ci prova da un piazzato, palla che arriva in mezzo sulla testa di Matteo Favara, colpo debole, blocca Gallo

8' buon avvio di entrambe, ritmi piacevoli all'Ellena. Intanto, fischiata una punizione in favore dei rossoblu, oggi in tenuta bianca. Battuta dritta in mezzo, sfiora il grande gol Totaro in semirovesciata, ma non trova il pallone, rimessa dal fondo

5' il primo tiro è della San Francesco, con Staltari, tentativo alto sopra la traversa

2' subito un intervento duro ai danni di Gibertini, si rialza il numero dieci del Pontelungo

1’ fischia Bergonzi, ore 20:38: si parte!

Dopo il rinvio di domenica scorsa, San Francesco Loano e Pontelungo sono pronte ad esordire ufficialmente nella nuova stagione, all’Ellena va in scena il primo atto dei sedicesimi tra savonesi e ingauni.

Formazioni

San Francesco Loano: Gallo, D’Aiuto, Zaccaria, D’Aprile, Balla, Basso, Totaro, Calcagno, Halaj, Auteri, Staltari

A disposizione: Barelli, Taku, Angelico, Buonocore, Bonifazio, Barone, Giglio, Vignaroli

Allenatore: Cattardico

Pontelungo: Breeuwer, Favara D., Schiano, Roascio, Fazio P., Vignola, Nardi, Badoino G., Favara M., Gibertini, Chariq

A disposizione: Ghiozzi, Bovio, Gerini, Caputo, Badoino A., Marquez, Basile, Ferrentino, Protti

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistenti: Oba Ntakirutimana (Savona) – Davide Ciminelli (Savona)