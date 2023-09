Calcio, Promozione. La San Francesco fa suoi i primi tre punti del campionato, Camporosso superato 3-1

San Francesco Loano – Camporosso 3-1 (Autogol 2' - Auteri 8', 84' Bonifazio, Giglio 91')

50' FINISCE QUA! La San Francesco batte il Camporosso e fa suoi i primi tre punti del campionato

48' esordio per Ciravegna, l'ex Ceriale subentra al posto di Auteri

47' non si sa l'entità del recupero

46' GIGLIO! 3-1 SAN FRANCESCO! SGROPPATA SULLA FASCIA DELL'ESTERNO, CORDI NON LO TIENE E IL NUMERO 16 ARRIVA FINO IN AREA DOBE BUCA FRENNA

43' Panigada e Crudo per Piana e Luci sono le ultime mosse di mister Luci

40' premiata la spinta offensiva della ripresa della squadra di Cattardico, si è abbassato troppo invece il Camporosso

39' BONIFAZIO! SAN FRANCESCO IN VANTAGGIO!! FRENNA INDOVINA L'ANGOLO, MA IL TIRO E' ANGOLATO

37' RIGORE SAN FRANCESCO! Cordì in ritardo su Halaj su una palla che ormai terminava fuori

35' inverte gli esterni Cattardico, Totaro a destra, Giglio a sinistra

34' ripartenza dei biancorossi, Auteri serve Giglio sulla sinistra, il subentrato prova a piazzarla, ma non riesce ad angolarla, blocca a terra Frenna

33' punizione dal limite per il Camporosso. Palla deviata e fallo laterale per la San Francesco

32' Totaro se lo mangia! ottima triangolazione con il 7 mandato in area, piattone centrale e non angolato che sorvola la traversa

31' quindici minuti per portarla a casa per la San Francesco Loano, che sta facendo la partita in questo secondo tempo

30' fallo in attacco di Auteri su Frenna, intanto sempre in sofferenza il Camporosso, con Luci che prova una nuova soluzione dalla panchina: Marcucci per Alemanno

27' sul taccuino dei cattivi anche Cordì

23' altro cambio in arrivo: Taku per D'Aiuto nei locali: cooling break intanto

22' giallo per Piana

21' dentro anche Fazzari per Giovinazzo negli ospiti

19' gioco fermo, a terra Giovinazzo dopo uno scontro

17' cambio San Francesco Loano: Halaj per Rocca. Cambia anche il Camporosso: Saccà per Managò

15' torna in avanti il Camporosso, tiro dalla bandierina. Arriva un tocco in area, palla poi spazzata via

13' "Siamo in difficoltà!" le parole di Luci, intanto corner San Francesco conquistato da Totaro. Nulla di fatto, palla in mezzo, poi ad Auteri che dall'altra parte prova a mettere in mezzo, blocca Frenna

12' Giglio per Staltari, nuovo cambio nei padroni di casa

11' tiro di Auteri dal limite, palla lontana dallo specchio

10' fase di spinta della San Francesco, si sta sgolando Luci verso i suoi giocatori

7' ancora un offside per i padroni di casa, Rocca è al di la dopo la deviazione da pochi passi bloccata comunque da Frenna

4' bella ripartenza della San Francesco, tutto fermo però per il fuorigioco di Totaro

3' altro cartellino, stavolta per Zaccaria, intervento scomposto su Luci

2' ammonito mister Luci per proteste

16:09 via alla ripresa!

Bonifazio per D'Aprile in avvio di ripresa per il San Francesco Loano

SECONDO TEMPO

47' termina dopo un corner a favore dei locali la prima frazione

45' non segnalato il recupero

41' ancora Luci, stavolta in due tempi il portiere di casa. Partita che da l'impressione di accendersi a tratti

37' Luci ci prova, altro tiro non potente e bloccato da Gallo

33' primo giallo della gara all'indirizzo di Giovinazzo, non al primo intervento pericoloso

29' ancora palla inattiva, stavolta un corner, la San Francesco si fa vedere in avanti. Balla da corner stacca incrociando sul secondo palo, senza trovare la porta

27' ci prova Zaccaria da palla inattiva, colpo di testa che non trova lo specchio

25' cooling break per le due squadre

23' alla conclusione Alemanno sugli sviluppi di un corner, Gallo blocca a terra

20' 3-5-2 confermato per il Camporosso, nella San Francesco Rocca, Auteri e Totaro compongono il tridente del 4-3-3 di Cattardico

12' avvio sprint all'Ellena con subiti ritmi molto piacevoli

9' AUTERI! PAREGGIA LA SAN FRANCESCO! Tiro da fuori del 10 dopo la sponda di Rocca che va ad insaccarsi sull'angolo alla destra di Frenna

8' il corner era stato conquistato da Demme con una ottima azione sull'out destro

2' PASSA SUBITO IL CAMPOROSSO! Sul primo corner della gara, la palla finisce in rete dopo un tocco di un giocatore di casa, probabilmente D'Aprile

1’ Partiti alle 15:07!

PRIMO TEMPO



Inizia il campionato per San Francesco Loano e Camporosso, oggi opposte all’Ellena. I rossoblu sono reduci dal successo in Coppa con il Pontelungo, annullato poi dal giudice sportivo. Gli ospiti invece, dal ko ai rigori con il Finale.

San Francesco Loano: Gallo, D'Aiuto, Alberto Zaccaria, D'Aprile, Balla, Basso, Totaro, Calcagno, Rocca, Auteri, Staltari.

A disposizione: Barelli, Angelico, Ciravegna, Nardulli, Bonifazio, Barone, Giglio, Taku, Halaj.

Allenatore: Cattardico

Camporosso: Frenna, Giovinazzo, Cordì, Scortichini, Bacciarelli, Calvini, Demme, Piana, Managò, Luci, Alemanno.

A disposizione: Polifrone, Micu, Fazzari, Praticò, Saccà, Panigada, Marcucci, Crudo.

Allenatore: Luci

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)

Assistenti: Gabriele Semeria (Imperia) – Nicolò Filippi (Savona)