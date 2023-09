Euro Cup. Sorteggiati i gironi della prima fase, la RN Savona affronterà Partizan, Palermo, Sète e i padroni di casa del Duisburg

Dopo la Finale di Len Euro Cup persa a Budapest lo scorso 30 aprile, la BPER Rari Nantes Savona si rituffa in Europa. A Netanya, in Israele, si sono, infatti, svolti poco fa i sorteggi che hanno delineato la prima fase della Len Euro Cup 23/24. I biancorossi saranno impegnati dal 22 al 24 settembre nel Qualification Round, nel girone F, composto da 5 squadre, che si giocherà a Duisburg in Germania e dovranno affrontare i serbi del Vaterpolo Klub Partizan, gli italiani del Telimar Palermo, i francesi del Sète Natation ed i padroni di casa dell’ASD Duisburg.

Afferma l’allenatore savonese, Alberto Angelini: “Girone difficile, come tutti, purtroppo da 5 squadre che ci costringe a giocare un partita in più. Però eravamo preparati, sapevamo che sarebbe stata dura. Le nostra avversarie sono tutte squadre forti, pesanti e veloci”.

La formula di quest’anno è profondamente rinnovata ed altamente competitiva. Ai 22 club iscritti nella competizione si sono aggiunte altre 14 squadre escluse dal primo turno di Champions League, quindi, la Len Euro Cup parte con 36 club suddivisi in 8 gironi, quattro gironi da quattro squadre e quattro gironi da cinque squadre.