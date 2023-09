Calcio, Coppa Liguria. Masone e Albissole in campo per la qualificazione, fischio d'inizio alle 15:00

Entrambe hanno vinto con tre reti di scarto rispetto alla Rossiglionese, ma i quattro gol messi a segno regalano al Masone un piccolo vantaggio in ottica qualificazione rispetto all'Albissole.

La squadra di mister Sarpero per passare il turno di Coppa Liguria dovrà infatti necessariamente imporsi al Macciò, in una sfida che si preannuncia come un bell'antipasto tra due tra le formazioni più competitive del prossimo girone B di Prima Categoria.

Fischio d'inizio alle 15:00, arbitra Fousfos di Albenga.

Livescore su Svsport.it