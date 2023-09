Abc Alassio. Esordio ok per l'Under 17 al Torneo del Fungo di Ceva

Primo torneo in terra piemontese per l'Under 17 New Basket ABC Ponente di matrice alassina che gioca un bel torneo pur essendo ancora lontana dalla condizione ottimale.



Al mattino, in semifinale, i ponentini superano Basket CARMAGNOLA e dopo la partita si riversano nella bella atmosfera della mostra del Fungo di Ceva.



Dopo pranzo si assiste alla finale 3°-4° posto tra Ceva e Carmagnola che vede i cebani prevalere prima di giocare la finale tutta ligure con VADO. La partita è equilibrata dove i ponentini iniziamo sotto ma recuperano e vanno all'intervallo lungo sopra di 4. Nel terzo quarto sono i ponentini che continuano a condurre prima di prendere un parziale a favore dei vadesi che li condanna a cedere di una decina di punti in una partita utile e ben giocata.

Le premiazioni concludono un bel torneo con gli alassini che ringraziano il Basket Ceva per l'invito.