Pallanuoto, Euro Cup. Sarà di nuovo RN Savona - Vasas nei Preliminary Round, nel gruppo anche Apollon e Honved

Si sono svolti poco fa a Barcellona i sorteggi che hanno composto i Preliminary Round della Len Euro Cup 23/24. I biancorossi sono stati sorteggiati nel girone B con EPS Honved (Ungheria), A-HID Vasas Plaket (Ungheria), vincitori della Coppa lo scorso anno a scapito del Savona, e GS Apollon Smyrnis (Grecia). Un girone di ferro che sarà estremamente impegnativo per la Rari.

Questi gli altri gironi:

Girone A: Telimar Palermo (Italia), CN Barcelona (Spagna), VK Solaris (Croazia), EN Tourcoing (Francia).

Girone C: VK Sabac Elixir (Serbia), Primorje Erste Bank (Croazia), BVSC – Zuglo (Ungheria), Waspo 98 Hannover (Germania).

Girone D: Pallanuoto Trieste (Italia), VPK Primorac (Montenegro), CC Ortigia (Italia), Panionios GSS (Grecia).

Si disputeranno partite di andata e ritorno per ogni girone nei seguenti giorni: 7 ottobre, 19 ottobre, 2 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 9 dicembre. A breve la Len renderà noto il calendario degli incontri.

Accedono agli Ottavi di Finale le prime due classificate di ogni girone.

Afferma l’allenatore savonese, Alberto Angelini: “Girone molto impegnativo ma suggestivo per lo scontro rinnovato con il Vasas. L’Honved è una squadra forte, giovane e ambiziosa. L’Apollon è una formazione molto in crescita. Dovremo essere compatti sia in casa che fuori. Il nemico numero uno è il calendario che metterà a dura prova tutte le squadre”.