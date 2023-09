Pallacanestro Alassio. Martina Tomasi e Gabriele Cavalli convocati a Matera per il Trofeo Coni

Grande soddisfazione in casa Pallacanestro Alassio dove due cestisti alassini nati nel 2011 sono stati convocati al Trofeo CONI di Matera, manifestazione nazionale che è una sorta di Olimpiade dove vengono coinvolti atleti Under 14 di tutta Italia.

Il basket, in questa bellissima manifestazione nazionale del CONI, è giocato nella formula di 3contro3. Martina Tomasi e Gabriele Cavalli sono stati due dei quattro cestisti liguri convocati insieme a una ragazza del Basket Pegli e un ragazzo del My Basket Genova.

Per quattro giorni, in Basilicata, si sono confrontati centinaia di atleti nelle diverse discipline e la Liguria, in abbinamento con il Lazio, ha vinto tutte le partite di basket contro regioni molto agguerrite ma con il comune denominatore del divertimento all’insegna del fair play.



“Siamo molto contenti che due nostri cestisti siano stati convocati in questa bellissima manifestazione che sicuramente li ha arricchiti sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, da quello relazionale e di esperienza. Ringraziamo la Federazione Italiana Pallacanestro per il supporto e ora ci tuffiamo con entusiasmo nella prossima stagione cestistica sia maschile che femminile con le annate tutte coinvolte. Chi volesse venire a provare è il benvenuto e la benvenuta”. Dichiarano i dirigenti alassini.