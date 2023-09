Calcio. Il Millesimo parte pareggiando con l'Argentina. Macchia: "Meccanismi ancora da oliare, ma ci attendevamo alcune difficoltà iniziali"

La prima partita di campionato contro l'Argentina Arma ha rappresentato uno "stress test" non indifferente per il Millesimo, un'altra delle formazioni più attese nella lotta verso la rincorsa alla Promozione.

Una prova che ha messo in risalto luci e ombre per i valbormidesi di mister Macchia, ma lo stesso allenatore non sembra sorpreso di alcune difficoltà iniziali.