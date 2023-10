Calcio, Serie D. Città di Varese-US Albenga, la web cronaca LIVE del match

CITTA' DI VARESE - US ALBENGA 1-1

Reti: 4'Banfi (V) 7'Esposito (A)

Varese (4-4-2): Cassano; Baldaro, Molinari, Cottarelli, Benacquista; Vitofrancesco, Mandelli, Perissinotto, Furlan; Banfi, Guri (45'Zazzi). A disposizione: Priori, Malinverno, Palazzolo, Bernacchi, Pisan, Settimo, Colombo, Costanzo. All.: Cotta.

Albenga (3-5-2): Facchetti; Mukaj, Venneri, Masetti; Nesci, Likaxhiu, Tesio, Berretta, Jabbar; Esposito, Barranco. A disposizione: Bisazza, De Benedetti, Mariani, Paglia, Bonanni, Di Stefano, Policano, Boloca, Quintero. All.: Fossati.

Arbitro: Gabriele Caggiari di Cagliari (Laconi/Ambrosino)

2°TEMPO

46' Inizia la ripresa

1°TEMPO

45' Fine primo tempo

44' Esce nel Varese Guri per infortunio

41' Occasione Varese: Banfi, in gran spolvero, serve Guri che arriva in area e viene contrastato in maniera vincente da Masetti al momento del tiro. L'albanese resta giù: medico in campo

34' Albenga pericolosa con Barranco che tocca di testa in piena area su cross da destra, alto

22' Molinari in area salva su un'incursione di Nesci che, dopo aver avuto campo libero a destra, aveva messo un pallone insidiosissimo davanti alla porta di casa

19' Buona risposta del Varese con Baldaro a destra, ma Vitofrancesco serve il cross in area in bocca al portiere ospite

15' Prima Jebbar e poi Esposito portano palla nell'area varesina attendendo troppo prima di concludere: l'azione sfuma. Ma l'Albenga davanti fa paura al Varese

12' Colpo di testa di Guri ben deviato da Facchetti ancora in angolo, Varese vicino al nuovo vantaggio

7' GOL ALBENGA! Roberto Esposito, ancora lui, entra in area da sinistra senza che nessuno riesca o possa fermarlo: rasoterra a incrociare sul palo opposto e 1-1

4' VARESE subito in vantaggio! Stefano Banfi da distanza siderale fa fuori un avversario e da posizione centrale spedisce un missile che ricade sotto la traversa alle spalle del portiere Facchetti.

3' Varese già due volte in area dell'Albenga, una con Guri

1' La partita tra Città di Varese e US Albenga è iniziata!

Squadre in campo tra gli applausi: Varese in rosso, Albenga in maglietta bianca e pantaloncini neri.