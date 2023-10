Calcio, Vadese. Mandaliti e gli azzurrogranata vogliono superare il momento difficile: "Possiamo risalire la china come nella passata stagione"

Non è un momento semplice e nemmeno fortunato per la Vadese, reduce da un inizio di campionato ben più difficile del previsto.

Ad analizzare le prime uscite degli azzurrogranata è la memoria storica della giovane società: Davide Mandaliti, proprio il primo giocatore ad essere ufficialmente tesserato dopo la fondazione nel 2018.

Davide, la spinta del cambio in panchina ha perso subito forza dopo il gol iniziale del Borgio Verezzi.

"Sicuramente non è stato il modo migliore per iniziare la partita. Eravamo mentalizzati a dovere, c'era da parte di tutti la volontà di trovare subito una scossa che ci permettesse d invertire la rotta. Purtroppo per noi non è stato così. Sembra che si stiano ripetendo le medesime dinamiche della scorsa stagione".

L'anno scorso siete però riusciti a risalire la china.

"E' così. La squadra si è rinnovata, ma sono convinto che lo spirito sia rimasto assolutamente intatto. Sta a noi "senatori" saper voltare pagina, trascinando anche i giocatori più giovani. La società non ci sta facendo mancare nulla, come testimonia anche la volontà di prendere il miglior allenatore possibile dopo il coraggioso passo indietro di mister Saltarelli".

Con Monte avete avuto poco tempo per stare insieme in campo, ma quali sono state le prime indicazioni?

"Di giocare con il cuore, di scendere in campo con la voglia di non lasciare nulla di intentato. Sull'atteggiamento non dovremo deludere, poi è chiaro che allenamento dopo allenamento andremo ad affinare il lavoro insieme al nuovo tecnico".