Calcio. La Torino Academy sceglie Cisano, presentata la partnership a Palazzo Gollo (FOTO e VIDEO)

E' partita da Cisano sul Neva la nuova avventura di Gialuca Cabella alla guida dell'Academy del Torino.

Il direttore tecnico del progetto granata ha infatti battezzato la prima uscita proprio a Palazzo Gollo, sede della presentazione della partnership tra i granata l'Asd Academy Cisano 1985.

Un bell'orgoglio per il presidente Maurizio Penna, ma anche per il sindaco Massimo Niero: l'obiettivo comune è permettere ai ragazzi e allo staff tecnico di potersi confrontare con professionisti del settore, mantenendo al contempo tutti i vantaggi di una realtà familiare e a misura di ragazzo come quella cisanese.