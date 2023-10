Pallanuoto. Len Euro Cup, BPER Rari Nantes Savona alla prova EPS Honved

Giovedì 2 novembre alle ore 19.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina "Zanelli" di Savona, con gli ungheresi dell'Endo Plus Service Honved nell’incontro valevole per la 3a giornata dei Preliminary Round della Len Euro Cup 2023/2024.

I savonesi sono reduci da una vittoria in Grecia (12-11 contro il GS Apollon Smyrnis) e da una sconfitta subìta in Ungheria contro l'A-HID Vasas Plaket per 18-17.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Vojin Putnikovic (Serbia) e Maro Savinovic (Croazia). Il Delegato Len sarà Matjaz Rakovec (Slovenia).

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 10,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

Il calendario degli incontri della BPER R.N. Savona:

1^ partita – Sabato 7 Ottobre 2023 :

ore 15,30 GS Apollon Smyrnis – BPER Rari Nantes Savona 11-12

2^ partita – Giovedì 19 Ottobre 2023 :

ore 20,00 A-HID Vasas Plaket – BPER Rari Nantes SAVONA 18-17

3^ partita – Giovedì 2 Novembre 2023 :

ore 19,00 BPER Rari Nantes SAVONA – EPS Honved

4^ partita – Giovedì 16 Novembre 2023 :

ore 15,30 BPER Rari Nantes SAVONA – GS Apollon Smyrnis

5^ partita – Giovedì 23 Novembre 2023 :

ore 19,00 BPER Rari Nantes SAVONA – A-HID Vasas Plaket

6^ partita – Sabato 9 Dicembre 2023 :

ore 18,00 EPS Honved – BPER Rari Nantes SAVONA