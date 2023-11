Maltempo in atto: prolungata da Arpal l'allerta meteo

Sulla zona C (Levante): sui bacini medi e grandi l’allerta ARANCIONE fino alle 3:00 di domani venerdì 3 novembre e poi GIALLA fino alle 8:00 sui bacini piccoli.

L’allerta ARANCIONE terminerà alle 23:59 di oggi, giovedì 2 novembre, e poi sarà GIALLA fino alle 3:00 di domani.

Sulla zona E (Versanti padani di Levante): allerta ARANCIONE su tutte le classi di bacino fino alle 23:59 di oggi e poi allerta GIALLA su tutte le classi di bacino fino alle 3:00 di domani, venerdì 3 novembre.

Sulla zona B (Centro): allerta GIALLA su tutte le classi di bacino fino alle 23:59 di oggi.

Sulla zona A (Ponente): allerta GIALLA su bacini piccoli e medi fino alle 21:00 di oggi.

Continua il tempo perturbato sulla Liguria, con il peggioramento preannunciato già nella giornata di ieri con piogge diffuse, rovesci e temporali sull’intera regione. Al momento le intensità di pioggia risultano deboli sul Centro Ponente, con cumulate giornaliere tuttavia localmente già superiori ai 100mm; a Levante si registrano episodi temporaleschi tra moderati e forti.

Nelle prossime ore è attesa una nuova intensificazione dei fenomeni con episodi forti, organizzati e persistenti, in particolare a Levante, già saturo. In corrispondenza dei temporali non si escludono raffiche di tempesta anche durature e possibili downburst.

L’intera regione sarà spazzata da venti di burrasca da Sud Ovest, in particolare sui capi esposti di Ponente e sui crinali, con raffiche ben superiori ai 100 km/h. Nella giornata odierna confermato l’aumento del moto ondoso, con possibili mareggiate sotto costa. Ma sarà domani – venerdì 3 novembre – che le mareggiate raggiungeranno l’apice dell’intensità, con mare molto agitato anche sotto costa con onda lunga e penetrante da Sud Ovest: l’intervallo fra un’onda e l’altra intorno ai 10 secondi, un’altezza significativa nell’ordine dei 6 metri, l’effetto di innalzamento del livello del mare dovuto alla presenza del minimo depressionario sul golfo del Mar Ligure (tecnicamente detto storm surge) e la durata per tutto il giorno sono elementi che nello stesso evento non si verificano molto spesso, e devono invitare tutti a prestare la massima attenzione lungo le coste.