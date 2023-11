Calcio, San Francesco. Rossoblu in vetta a +4, anche il Pra si arrende all'Ellena

Il Pra ha tolto la corona dalla testa della San Francesco per una ventina di minuti: il tempo intercorso tra il gol iniziale di Bianchieri e il pareggio di Matteo Di Lorenzo.

Nulla ha infatti potuto la squadra di Odescalchi (a fine partita ridotta in nove per le espulsioni di El Amraqui e Rejaibi) contro la capolista: ancora tre punti per i rossoblu, ancora quattro reti e un vantaggio sulla seconda in classifica che sale a quattro lunghezze per la squadra di mister Cattardico, pronta a svestire definitivamente i panni della sorpresa di inizio stagione.

Anche ieri, tolta la disattenzione a inizio match, i rossoblu hanno macinato gol e gioco, chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Totaro, e arrotondando nella ripresa con le reti di Auteri (su rigore) e Calcagno.

L'ennesima prova rotonda per la formazione loanese, attesa domenica prossima di nuovo all'Ellena per sfidare il Ventimiglia, cui seguiranno la trasferta con il San Cipriano e la gara interna con il Celle Varazze. Tre sfide, al termine delle quali verosimilmente si comprenderà se la San Francesco potrà davvero puntare al bersaglio grosso.

SAN FRANCESCO LOANO - PRA' 4-1

Marcatori: 1’ Banchieri, 22’ Di Lorenzo, 36’ Totaro, 80’ Auteri (Rig.), 83’ Calcagno.

San Francesco Loano: Gallo, Angelico (87’ Giglio), Calcagno, Alberto, Balla, Basso, Totaro, Di Lorenzo (70’ Barone), Halaj (63’ Rocca), Auteri (85’ Staltari), Bonifazio. Allenatore: Cattardico

Pra’: Turone, Banchieri, Calvi (57’ Fazzi), Rossini (49’ Amedeo), Rejaibi, Marchelli, Gjoka, Morabito, Di Placido, El Amraqui, Valcavi (46’ La Rosa).

Allenatore: Odescalchi