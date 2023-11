Pallanuoto. Rari Nantes Savona in scioltezza su Catania, etnei superati 14-4

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con il Nuoto Catania, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 6^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2023/2024. 14 a 4 è stato il risultato finale della partita in favore della squadra savonese. Una partita che il Savona ha sempre condotto con ampio margine e che non è mai stata messa in discussione.

Il centroboa savonese, Lorenzo Bruni, commenta: “Siamo contenti per la vittoria. In questo ultimo periodo abbiamo caricato molto in vista del tour de force di partite che ci attende. La squadra sta rispondendo bene e spero che riusciremo a migliorare ulteriormente in vista dei prossimi impegni stagionali”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 7^ giornata del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto in programma sabato 11 novembre. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Roghi” di Monterotondo (Roma) con la Roma Vis Nova Pallanuoto. L’incontro avrà inizio alle ore 14,30.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – NUOTO CATANIA 14 – 4

Parziali (4 – 0) (4 – 2) (3 – 2) (3 – 0)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli 2, Vavic 2 (di cui 1 su rigore), Rizzo 3 (di cui 2 su rigore), Cora, Bruni 2 (di cui 1 su rigore), Campopiano 2, Guidi, Durdic 1, Erdelyi 2, Da Rold, Bragantini.

Allenatore Alberto Angelini.

NUOTO CATANIA: Ghiara, Ferlito, Slobodien, Torrisi, Gullotta, Marangolo M., Marangolo G. 1, Nicolosi, Muscat 2, Russo 1 (su rigore), Murisic, Catania, Rossi.

Allenatore

Arbitri: Stefano Alfi di Napoli e Alessandro Cavallini di Avegno (Genova).

Delegato Fin : Carlo Salino di Savona.

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 2 / 9 + 4 rigori realizzati.

NUOTO CATANIA: 2 / 10 +1 rigore realizzato.

Note:

Spettatori : 100 circa.

Usciti per 3 falli : A 1’47” dalla fine del 4° tempo Torrisi (Catania); a 0’55” dalla fine del 4° tempo Cora (Savona).

Nel Savona ha giocato in porta Da Rold nel 1° e 2° tempo e Nicosia nel 3° e 4° tempo.

Il Nuoto Catania ha giocato senza l’allenatore presente in panchina perché sospeso dalla Giustizia Federale fino all’11 novembre 2023.