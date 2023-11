Giudice Sportivo, Eccellenza. Due giocatori fermati per tre giornate, non mancano le multe ai club

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 12/11/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro

150,00 CAMPOMORONE SANT OLCESE

Prima dell'inizio della gara alcuni soggetti riconducibili alla compagine societaria ma non presenti in distinta stazionavano nella zona degli spogliatoi e al termine, uno di essi, qualificandosi quale magazziniere, protestava, minacciava e rivolgeva espressioni ingiuriose ed irriguardose nei confronti della terna e del ddg in particolare nonché cercava un contatto fisico. Solo grazie all'intervento dell'intervento degli altri dirigenti tali soggetti venivano allontanati scusandosi per l'accaduto (sanzione attenuata per il fattivo comportamento collaborativo dei dirigenti), nonché per condotta dei propri tifosi i quali per tutta la durata del st rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose e irriguardose.

Euro 75,00 BUSALLA CALCIO

Al 32' st un gruppo di tifosi riconducibile alla società ospitante intonava un coro ingiurioso nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti.

Euro 75,00 IMPERIA CALCIO SRL

Nel corso della seconda parte del primo tempo, i propri tifosi rivolgevano all'indirizzo del ddg espressioni ingiuriose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/11/2023

MALMUSI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COCCO MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

AVELLANO ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903) al 45' s.t. a gioco in svolgimento, sferrava da tergo un calcio all'altezza del polpaccio di un giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971) AL 29' p.t, durante un'interruzione di gioco, colpiva con uno schiaffo al volto un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

YMERI ARTURO (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FERRETTI ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

BERTOZZI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GARBINI PABLO ANDRES (BUSALLA CALCIO)

BIGINI JONATHAN (FORZA E CORAGGIO)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

AYALAS SANTIAGO E. (PIETRA LIGURE 1956)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

BENASSI ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

KANE RASSIDOU (TAGGIA)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

PEIRANO LORENZO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

SOGNO SANTIAGO (CAIRESE)

FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LARCOMBE JOELE (FORZA E CORAGGIO)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

CURABBA MORENO (SERRA RICCO 1971)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

CASTALDO LUIGI (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)

D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (CAIRESE)

FALL MODOU (FORZA E CORAGGIO)

MORCHIO TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)