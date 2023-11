Calcio. Albenga ora sei prima! Fossati: "A Pinerolo un gran primo tempo. Ogni settimana cerchiamo di guadagnare un tifoso in più"

Un’altra vittoria, un’altra gara approcciata lontano dal Riva nel migliore dei modi e una classifica che adesso vede l’Albenga, pur in coabitazione con Chisola e Alcione, ergersi davanti a tutti.

Fabio Fossati archivia un’altra domenica da ricordare per i colori bianconeri, pronta a cementare ulteriormente il grande feeling che si sta creando tra la squadra e la piazza.

“Devo dire che abbiamo disputato davvero un gran bel primo tempo, non avendo fretta contro una formazione che ci ha ben aspettato sotto la linea della palla. I ragazzi hanno avuto la pazienza giusta, trovando le giocate adatte per su un campo a noi congeniale come quello in erba naturale.

Il gol di Barranco è arrivato dopo un corner battuto benissimo e lo stesso Bruno ci ha portato sul 2-0 con una bella girata.

Nella ripresa il Pinerolo ha cambiato modulo: a quel punto ci è servito un po’ di tempo per ritrovarci ed è stato bravo Facchetti a mantenere i due gol di distacco.

Da quel momento ci siamo ritrovati ed è stata una partita aperta, dove chi è subentrato, ma anche chi ha giocato titolare dopo diverso tempo, come Paglia e Boloca, hanno saputo dare un contributo importante.

La classifica? Era bella domenica scorsa, figuriamoci stasera. Siamo contenti di aver dato una soddisfazione alla nostra tifoseria: vedere i colori bianconeri in tribuna ci ha regalato una bella carica. Speriamo domenica di vedere una bella cornice contro il Gozzano, conquistando ogni settimana un tifoso in più, in questo percorso reciproco di crescita, emozioni e affetto”.