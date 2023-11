Calcio giovanile. Juniores, fair play Quiliano & Valleggia. I ringraziamenti dell'Albissole

Gesto di assoluto fair play quello del Quiliano&Valleggia durante il match sul campo dell'Albissole 1909 del campionato Juniores.

I giovani calciatori lilla, in occasione di un infortunio riportato da un calciatore di casa, è stato prontamente lanciato il pallone fuori dal terreno di gioco per consentire di soccorrerlo e alcuni di loro si sono avvicinati allo stesso per verificarne le condizioni.

La società Albissole ha voluto, nel nome della Famiglia Zunino "ringraziare con vivo sentimento i calciatori della Società Quiliano&Valleggia che, durante la gara Albissole 1909-Quiliano&Valleggia, categoria Juniores. Fortunatamente il tutto si è risolto con molto spavento e l’infortunio è risultato meno grave di quanto apparso nei momenti successivi all’evento. Naturalmente, la nostra riconoscenza è rivolta anche ai dirigenti e ai compagni della Società Albissole 1909 che hanno assistito Alessandro con molto scrupolo e attenzione".