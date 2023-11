Calcio, Carcarese. E' ufficiale, avanti con Alessio Ponte

L’Asd Carcarese comunica che la guida tecnica della Prima squadra è stata affidata a mister Alessio Ponte.

Sarà coadiuvato dal collaboratore Enrico Saviozzi, il preparatore Atletico Massimo Rapetto, il preparatore dei portieri Marco Ghiglione, la fisioterapista e osteopata Giulia Ferrando e dal team manager Gianpiero Barlocco.

“In questo momento delicato abbiamo deciso di affidare la squadra ad Alessio Ponte, poiché ci sembra la figura più adatta per dare serenità e tranquillità a gruppo – spiega il direttore sportivo Edoardo Gandolfo -. Oltre al fatto che in questi mesi ha dimostrato di saper conoscere le qualità dei giocatori e domenica ha preparato la partita nel migliore dei modi. Ora andiamo avanti con la massima serenità possibile, senza guardare la classifica e concentrandoci di domenica in domenica con grande fiducia nei confronti di questi ragazzi”.

"Ringrazio i tifosi che domenica più che mai hanno sostenuto la squadra in maniera davvero importante. La coesione di tutte le componenti della Carcarese società-staff-giocatori-tifosi è da sempre la ricetta vincente e il DNA di questa piazza. Ora tutti insieme andiamo sul campo della corazzata Sestrese, con serenità a giocarci la nostra partita. Vamos Carcarese", conclude il diesse.