Basket. Il recap settimanale dai campi liguri

SERIE A2/F | Cestistica cade in casa contro Selargius





Cade in casa Cestistica Spezzina di Coach Corsolini nel Girone A di Serie A2. Al PalaSprint le ragazze bianconere, con una Léa Favre da 16 punti, vengono superate da San Salvatore Selargius di Coach Righi, attuale quinta forza del girone, a due punti dalle liguri. Una sfida in cui le sarde creano un gap che difendono fino alla fine della sfida.





Cestistica Spezzina vs San Salvatore Selargius 55-65





SERIE B INT | Spezia supera Quarrata, vittoria d’oro per Sestri a Castelfiorentino





Seconda vittoria consecutiva per lo Spezia Basket di Coach Scocchera in Serie B Interregionale. Bianconeri capaci di avere la meglio di Dany Basket Quarrata di Coach Tonfoni, trascinati da un Matteo Paoli da 22 punti. La Tarros si regala dunque il secondo referto rosa di fila, bissando il successo nel derby ligure contro la Pallacanestro Sestri di Coach Guida. Proprio i sestresi sono autori di un blitz importantissimo in chiave salvezza. Al PalaBetti i Seagulls riescono a superare Basket Castelfiorentino di Coach Angiolini con una prova di autorità, al termine di una partita molto fisica in cui Rimantas Daunys è andato a segno con 24 punti. Genovesi che salgono all’undicesimo posto, a quattro punti da Basket Arezzo, mentre gli spezzini rimangono nella parte alta del Girone B, al quarto posto.





Basket Castelfiorentino vs Pallacanestro Sestri 76-93

Spezia Basket vs Dany Basket Quarrata 79-69





SERIE B/F | Ancora Pegli in Piemonte, cade Academy in Toscana





Il Basket Pegli di Coach Pozzato fa otto su otto in Serie B piemontese. Le ragazze arancioblù hanno la meglio sul Basket Femminile Biellese di Coach Fabbri e mantengono la prima posizione in campionato, indiscussa fin qui. Top scorer della sfida è Beatrice Paleari con i suoi 19 punti. Sconfitta, invece, per Academy La Spezia di Coach Bonanni, superata al PalaMontepertico dalla Pielle Livorno di Coach Castiglione. La squadra spezzina, guidata da una Annachiara Maiocchi da 17 punti, rimane dunque a quota sei punti in Serie B toscana dopo la sconfitta con il team livornese, seconda della classe.





BF Biellese vs Basket Pegli 53-67

Academy La Spezia vs Pielle Livorno 39-64





SERIE C UNICA | Colpo grosso a Torino per il CUS, sconfitte per MY e Vado





Il CUS Genova Basket di Coach Pansolin riscatta subito la sconfitta nel derby riuscendo a espugnare il PalaCUS del capoluogo torinese nello scontro diretto contro il CUS Torino Basket. Biancorossi autori di una prova maiuscola, capaci di rispondere ai tentativi di allungo piemontesi e di spuntarla nel finale grazie al tiro libero di Marco Dufour, top scorer con i suoi 24 punti. Cade, sempre nel Girone B, il MY Basket Genova di Coach Innocenti, rimaneggiato nel roster e superato a Piossasco dall’Area Pro 2020 di Coach Baldovin. Biancoblù, trascinati dai 17 punti di Luca Penco e reduci dalla vittoria nel derby genovese, che stazionano al sesto posto. Sconfitta, infine, per la Pallacanestro Vado di Coach Imarisio nel Girone A. Pappagalli attualmente dodicesimi e superati a Nole dalla Pallacanestro Cirié, terza della classe.





CUS Torino Basket vs CUS Genova Basket 76-77

Area Pro 2020 vs MY Basket Genova 83-64

Pallacanestro Cirié vs Pallacanestro Vado 69-49





DR1 | LEVANTE | Tigullio supera Rapallo, Chiavari espugna Cogorno





Rimane imbattuto il Tigullio Basket di Coach Caversazio, giunto alla nona vittoria di fila nella Conference Levante di Divisione Regionale 1. Big match nel weekend contro Next Step Rapallo di Coach Villani, con la sfida terminata in favore dei sammargheritesi, più lucidi negli ultimi minuti e trascinati dall’ennesima ottima prova offensiva di Keiber Guerra, autore di 26 punti. Due punti d’oro, invece, per l’Aurora Chiavari di Coach Marenco, capace di espugnare il PalaSanMartino di Cogorno contro il Villaggio Basket di Coach Annigoni nello scontro diretto per il quarto posto. Sono 16 i punti di Gianluca Garibotto, top scorer della sfida, così come sono due i punti di vantaggio in classifica sui Villaggini, che però hanno la differenza canestro negli scontri diretti a favore.





Continua la marcia della Gino Landini di Coach Ricci, sempre più seconda in campionato. Lericini che espugnano il Parco Tigullio contro Blue Sea Lavagna di Coach Soncini, ancora a secco di vittorie, e conquistano il settimo sigillo a Levante, anche grazie ai 17 punti di Matteo Sacchelli. Al pari di Villaggio in classifica anche il Basket Follo di Coach Strano, autore di un’ottima rimonta al PalaSprint contro un ottimo Valpetronio Basket di Coach Callea, sempre in vantaggio ma superata negli ultimi istanti di gara. Due punti che tengono vive le speranze quarto posto dei follesi.





Basket Follo vs Valpetronio Basket 62-59

Villaggio Basket vs Aurora Chiavari 62-72

Blue Sea Lavagna vs Gino Landini 57-72

Next Step Rapallo vs Tigullio Basket 77-85





DR1 | PONENTE | Auxilium a punteggio pieno, si sblocca Sanremo





Ottavo successo per l’Auxilium Basket di Coach Pezzi nella Conference Ponente. Partita vera al Palauxilium tra i marassini e il Basket Loano di Coach Lupi, partito forte a Genova ma superato al termine di un finale-thrilling, deciso dalla stoppata finale di Lorenzo Costacurta, autore di 16 punti. Spiccano, invece, i 30 punti di Matteo Revetria per i loanesi. Approfitta nella frenata ponentina il Basket Pegli di Coach Conforti, seconda della classe grazie al successo al PalaSharkers contro l’Ardita Juventus di Coach Chiesa. Sugli scudi Lorenzo Nicoletti con i suoi 22 punti.





Non approfitta invece della sconfitta di Loano la Juvenilia Varazze di Coach Pozzo, superata in casa dal BVC Sanremo di Coach Deda. Per i Matuziani, con un Luca Colombo da 22 punti al rientro dalla squalifica, trattasi della prima vittoria stagionale. Riposava il Cogoleto Basket di Coach Robello.





Auxilium Basket vs Basket Loano 66-65

Basket Pegli vs Ardita Juventus 78-66

Juvenilia Varazze vs BVC Sanremo 76-77





SERIE C/F | Gran prova di New Basket Ponente, vittorie di Lerici e Ardita





Grande equilibrio in Serie C in Liguria alla sesta giornata di campionato. Cade per la prima volta, dopo tre vittorie, la Cestistica Savonese di Coach Oliveri. Al PalaPagnini è New Basket Ponente di Coach Accinelli a passare, trascinata da una Camilla Quercia da 24 punti. Riscatto, invece, per l’Ardita Juventus di Coach Giacobbe, che supera Academy La Spezia di Coach Bonanni al Palardita con una prova di carattere, impreziosita dai 25 punti di Andrea Gatti. Non sono bastati alle spezzine i 22 punti di Giorgia Vittiman nel parquet di Nervi.





Successo interno al PalaBiagini per la Gino Landini di Coach Cabani, capace di superare le campionesse in carica della Polysport Lavagna di Coach Bernardello anche grazie alla prova di Giulia Bagalà, autrice di 17 punti. Le lericine riscattano dunque la sconfitta nel derby contro Academy. Rinviata, infine, la sfida tra Amatori Savona di Coach Dagliano e Basket Sestri di Coach Cassaro e Brondi.





Gino Landini vs Polysport Lavagna 59-49

Cestistica Savonese vs New Basket Ponente 54-73

Ardita Juventus vs Academy La Spezia 77-53