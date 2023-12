Giudice Sportivo, Promozione. Multa e squalifiche pesanti per la S.F. Loano (8 turni a Buonocore), dodici i giocatori sanzionati per una giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 3/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/12/2023

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Il G.S. Dispone:

• Di rigettare il ricorso in esame e di omologare il risultato della gara in questione;

• Di incamerare il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S..

GARE DEL 10/12/2023

LITTLE CLUB JAMES - LEVANTO CALCIO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

DISPONE

• Di squalificare per 4 giornate l'allenatore BOSCHI Ernesto della Società LITTLE CLUB JAMES (sanzione comprensiva della giornata di gara da infliggersi per l'espulsione comminatagli nella gara in questione);

• Di infliggere l'inibizione fino al 06 gennaio 2024 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società LITTLE CLUB JAMES, Signor CHIAPPE Andrea;

• Di infliggere l'ammenda di Euro 200 alla società LITTLE CLUB JAMES, a titolo di responsabilità oggettiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

LITTLE CLUB JAMES V.D.G.

Euro 175,00 SAN FRANCESCO LOANO

Per il comportamento dei propri sostenitori (riconosciuti poiché alcuni indossavano tute sociali e dal colore dei fumogeni) che, al momento dell'ingresso sul tdg accendevano n.13 fumogeni che rendevano impossibile 43/31 l'inizio della gara nei tempi poiché la visibilità era completamente assente, prima per l'intero centrocampo e poi per la metà campo di fronte all'AA1. Per il comportamento di un gruppetto di propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano al ddg e ad un AA, espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose e lesive del loro prestigio (infrazione rilevata da parte di un AA) Per il fatto che, alla fine della gara, nell'aerea adiacente lo spogliatoio della terna, si palesava il sedicente direttore generale della società, peraltro non inserito in distinta, che chiedeva urlando spiegazioni in merito alla direzione della gara; un AA lo invitava ad allontanarsi poiché non iscritto in distinta, ma egli urlava di essere suo il posto e che quindi riteneva opportuno fare come gli pareva. Finita questa discussione gli arbitri rientravano nello spogliatoio e, dopo circa 30 secondi, sentivano un forte rumore dalla porta (probabilmente un calcio o un pugno )

Euro 150,00 INTERCOMUNALE BEVERINO

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, pr tutta la durata del 2o t., rivolgevano al ddg e ad un AA espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose; per aver consentito, a fine gara, l'ingresso in zona riservata a tre persone riconducibili alla società, non presenti in distinta (infrazioni rilevate da parte di un AA).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 2/2024

LA MONICA ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)

Espulso poiché, avverso a una decisone arbitrale, entrava nel tdg, chiedendo, con urla, la motivazione della decisione; alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, entrava sul tdg e, avvicinandosi a un palmo dal ddg si rivolgeva a lui in modo gravemente irriguardoso, mentre veniva fatto allontanare da un calciatore. Allontanatosi, ripeteva per due volte espressioni ingiuriose all'indirizzo del ddg, cercando di divincolarsi per raggiungerlo. A fine gara, appena usciti dal tdg, si avvicinava per rivolgere al ddg sterili scuse che venivano subito interrotte dal suo riprendere la protesta e, mentre il ddg si accingeva ad entrare nella zona spogliatoi continuava a ripetergli raccomandazioni riguardanti la compilazione del referto di gara (art.36 novellato CGS).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 1/2024

BURASTERO ROBERTO (SAN FRANCESCO LOANO)

Alla fine della gara, pur non essendo in distinta, entrava nell'aerea adiacente lo spogliatoio della terna, e chiedeva urlando spiegazioni in merito alla direzione della gara; un AA lo invitava ad allontanarsi poiché non iscritto in distinta, ma egli urlava di essere suo il posto e che quindi riteneva opportuno fare come gli pareva. Finita questa discussione gli arbitri rientravano nello spogliatoio e, dopo circa 30secondi, sentivano un forte rumore dalla porta (probabilmente un calcio o un pugno )

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 1/2024

CHIAPPE ANDREA (LITTLE CLUB JAMES) V.D.G.

AMMONIZIONE (II INFR)

GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PAONESSA FERDINANDO (LEGINO 1910)

CADENASSO GIANLUIGI (SAMPIERDARENESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

ADAMI SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

VALMATI ENRICO (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDACCINI DAVIDE (LEGINO 1910)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

Espulso per somma di ammonizioni, mentre il ddg si accertava delle condizioni del calciatore avversario che aveva subito il fallo, si avvicinava chiedendo insistentemente il perché della mia decisione di comminargli una sanzione disciplinare. Dopo che il ddg gli spiegava brevemente il motivo, gli si avvicinava ancora di più e, in gesto di scherno e umiliazione, gli strizzava la guancia con pollice e indice. Il gesto non causava dolore al ddg , ma fastidio che passava dopo un minuto. A fine gara, assieme al capitano, si scusava per quanto accaduto (art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per le scuse presentate)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Al termine della gara si avvicinava al ddg applaudendo ironicamente in cenno di protesta e gli rivolgeva un'espressione irriguardosa seguita da una bestemmia. Poco dopo si scusava per il comportamento tenuto (Art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per le scuse presentate)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

LATELLA GIACOMO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

SCHIRRU MICHELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SIMIGLIANI CARPIO LUIS CARLOS (FINALE)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

BAGNASCO MATTEO (LEVANTO CALCIO)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)

COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

RAMOS SEGARRA ROBERTO L. (VALLESCRIVIA 2018)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

MESSINA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

CASU ANDREA (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

MURIALDO GEORDIE (QUILIANO&VALLEGGIA)

AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

STALTARI SIMONE (SAN FRANCESCO LOANO)

SIGHIERI DAVIDE (SESTRESE BOR. 1919)

TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

LODOVICI NICOLO (CAMPOROSSO)

GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CUCCOLO DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

MORETTI TOMMASO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

D IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROLLANDI ALESSIO (LEVANTO CALCIO)

DI NOTO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

BULGARELLI ALESSANDRO (PRAESE 1945)

COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)

ORTU LUCA (PSM RAPALLO)

OWUSU ANSAH DERRICK (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

FEDRI SACHA (SAMPIERDARENESE)

SORLINO GIACOMO (SAN DESIDERIO)

CALCAGNO PAOLO (SAN FRANCESCO LOANO)

PALMISANO DANIEL (SESTRESE BOR. 1919)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

CRUDO VINCENZO (CAMPOROSSO)

PISACANE MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ZEGGIO NICCOLO (FINALE)

CISSE IBRAHIMA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROSSETTI NICOLO (LITTLE CLUB JAMES)

GARIBBO DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RASO ANDREA (PRA F.C.)

DRAGHICI CRISTIAN (PRAESE 1945)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

FAZZINI MICHELE (PSM RAPALLO)

BAZZANO FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CAMERA LORENZO (SESTRESE BOR. 1919)