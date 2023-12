Len Euro Cup, per la Rari Nantes Savona c'è lo Jadran Herceg Novi

Sarà il temibile Jadran Herceg Novi, compagine montenegrina, l'avversario della Rari Nantes Savona negli ottavi di finale di Len Euro Cup.

Le insidie alla vigilia del sorteggio di certo non mancavano come già annunciato dall'allenatore biancorosso Alberto Angelini, con il team savonese che attendeva una delle quarte classificate dei gironi di Champions League. A complicare il cammino di capitan Rizzo e compagni anche l'accoppiamento con il match di ritorno da disputare in trasferta, in un ambiente notoriamente caldo in favore della squadra di casa.