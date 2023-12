Il Vado arriva alla vigilia di Natale con un punto e una buona prestazione contro la caplista Alcione.

Con tutta probabilità i rossoblu archiviano il girone di andata non nella posizione sperata durante la scorsa estate, ma dopo il cambio di allenatore in corsa e le difficoltà riscontrate in corso d'opera non era poi così scontato arrivare al giro di boa con gli stessi punti incamerati nella passata stagione.

Un aspetto sottolineato dal club manager Gianluca Olivieri nel post partita: