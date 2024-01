Calcio, Sanremese. Realtà e ambizione per il presidente Masu: "Sotto le attese, ma l'auspicio di vedere un giorno il club in Lega Pro è sempre presente"

Non avrei mai preso in considerazione un’altra società se non la Sanremese, che per blasone, appeal e potenzialità, è l’unica società Ligure, oltre Genoa e Samp, che merita di ritornare presto nei Prof. Non è cosa semplice poiché la serie D è una categoria dove ogni anno c’è almeno una squadra che, per possibilità economiche e sociali, ha qualcosa in più. Il primo anno il Novara, il secondo anno l’incredibile cavalcata del Sestri e quest’anno l’Alcione, terza squadra di Milano dietro Milan ed Inter.