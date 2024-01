Giudice Sportivo. Serie D. Mister Carobbio fermato per quattro giornate, un turno a Tesio dell'Albenga

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 7/ 1/2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CAROBBIO FILIPPO (RG TICINO SSD S.R.L.)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato. ( R A - R AA )

D AQUINO LUIGI (RG TICINO SSD S.R.L.)

Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALORI SIMONE (AQUILA

BERTANI DAMIANO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per proteste all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MALTONI SAMUEL (RG TICINO SSD S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI LERNIA MARCO (CHISOLA CALCIO)

NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TESIO MASSIMO (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)

BERNACCHI DAVIDE (CITTA DI VARESE S.R.L.)

MANUZZI RICCARDO (LIGORNA 1922)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MANDELLI LORENZO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCHISONE LUCA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

GASPARONI ANDREA (CHIERI)

CILETTA ALESSIO (PINEROLO)