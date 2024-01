Giornata da modelli per i giocatori della RN Savona. Passerella a Firenze a Pitti Uomo

La BPER Rari Nantes Savona è stata ospite dello sponsor “William Wilson” a Pitti Immagine Uomo, la più importante rassegna di moda maschile nel mondo che si sta svolgendo a Firenze in questa settimana. La squadra biancorossa ha trascorso una giornata all’insegna del fascino e dell’eleganza essendo testimonial per il marchio “William Wilson” che già da alcuni anni è vicino alla Rari. Un marchio che nasce proprio dalla pallanuoto visto che William Wilson, giornalista e pallanuotista che lo ha ispirato, è stato per così dire il creatore della pallanuoto visto che nel 1877 fu il primo a scrivere le regole per giocare a quello che allora era chiamato calcio acquatico e che solo nel 1885 l’Associazione Nuoto della Gran Bretagna riconobbe come Pallanuoto. Un connubio perfetto, quindi, quello con la Rari che trae il suo nome da un passo dell’Eneide ”Rari Nantes in gurgite vasto” il cui significato è riuscire a rimanere a galla superando le avversità della vita, motto che è stato riportato anche sui capi di abbigliamento prodotti dal marchio “William Wilson”.

Testimonial di eccezione per la Rari sono stati il capitano Valerio Rizzo e i giocatori Eduardo Campopiano, Niccolò Rocchi, Andrea Patchaliev, Mario Guidi e Matteo Bragantini accompagnati dal dirigente Luca La Cava.