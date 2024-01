Calcio, il Pietra Ligure è terzo. Filadelli tra gioia e sassolini. "Questi ragazzi alla base del futuro, a qualcuno piace buttarci melma addosso..." (VIDEO)

E' stata una conferenza con due sfumature per il direttore generale del Pietra Ligure, Luca Filadelli.

Le prime battute sono state dedicate al grande momento dei biancocelesti, al quinto successo consecutivo e ora terzi in classifica dopo il 6-0 sul Forza e Coraggio. Il dirigente ha sottolineato la bontà della rosa, esaltanto elementi preziosi come Lufi (in campo dall'inizio al posto dell'infortunato Pili), Gabriele Insolito e ovviamente Davide Sancinito.

Il primo contatto diretto con la stampa è stato anche utile per parlare di quanto avvenuto dopo la partita con il Rivasamba, con le voci ricorrenti sul possibile cambio in panchina.