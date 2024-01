Calcio, Primavera. Il Genoa sciupa tanto ma alla fine basta Omar: Bologna battuto 1-0 al "Chittolina"

Dopo due bocconi amari consecutivi, torna a essere terreno amico anche per i risultati quello casalingo del "Chittolina" di Vado per il Genoa Primavera.

Basta ai Grifoncini la rete nella prima frazione messa a segno poco prima della mezz'ora di gioco dallo svedese Shakur Omar per battere infatti il Bologna nella 21esima giornata, tornando a sorridere dopo che l'ultima vittoria prima di Natale a Sassuolo.

Partenza attenta dei rossoblù genovesi, orfani di Fini e Papadopoulos impegnati con la Prima Squadra e senza gli infortunati Palella, Bornosuzov, Meconi e Consiglio su tutti oltre agli squalificati Cissè e Sarpa, con quelli ospiti a fare proprio da subito il possesso del pallone, senza tuttavia creare grosse apprensioni alla porta difesa da Calvani. E così i padroni di casa, che ci mettono qualche minuto a portare la testa nell'area avversaria, il vantaggio lo sfiorano prima con un contropiede al 13' di Ekhator e lo trovano al 24' con il gran diagonale di Omar che non lascia scampo a Pessina. Padroni di casa vicini al raddoppio poi sempre nella prima frazione e ancora con Ekhator, non fortunato stavolta a centrare la traversa al 38'.

Nella ripresa il tecnico bolognese Vigiani prova subito a invertire la rotta coi cambi. Il canovaccio della gara però non cambia e le occasioni migliori, nonostante il possesso resti favorevole agli ospiti, sono ancora per i giovani genoani. L'opportunità più ghiotta per il raddoppio arriva all'86' sui piedi di Papastylianou che però calcia sul portiere avversario. Timido il pressing dei felsinei nel finale di gara, complice l'espulsione per doppia ammonizione del bolognese Rosetti, e così il Genoa si porta a quota 24 punti in un tranquillo metà classifica.