Castagna è il match winner dell'Imperia nel derby col Taggia: "Spero che questa sia stata una partita chiave" (Video)

Nessuno lo dice esplicitamente, ma in casa Imperia hanno messo tutti nel mirino l'obiettivo comune: quello più importante, vincere l'Eccellenza per tornare in Serie D.

A decidere il derby di domenica, con un guizzo da bomber vero, è stato Lenny Castagna, che si augura che a conti fatti questa possa risultare una partita chiave nel percorso dei nerazzurri.

Un turno di fatto interlocutorio, alla luce delle vittorie anche di Rivasamba e Cairese, che di fatto mantiene invariate le distanze in classifica, ma l'attaccante della capolista sa bene che la vittoria del "Marzocchini" è stata tutt'altro che semplice.