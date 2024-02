Giudice Sportivo, Prima Categoria. Il Borgio senza Carparelli per due turni, la Spotornese perde per tre gare il portiere Filippi

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00

CORNIGLIANESE 1919

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, per gli ultimi 10 minuti di gara, rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose; inoltre, a fine gara, uno di questi soggetti sostava davanti al cancello che consente l'ingresso negli spogliatoi, continuando ad ingiuriare il ddg per diversi minuti. Euro 100,00 MASONE Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara usavano fumogeni che a tratti disturbavano la visibilità sul terreno di gioco e rendevano l'aria pesante per la respirazione

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

ROLANDO ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)

AMMONIZIONE (II INFR)

TARSIMURI GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

AMMONIZIONE (I INFR)

PANTALEONI SERGIO (CA DE RISSI SG)

ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANGIATORDI GIUSEPPE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SORBELLO ANGELO (BOLZANETESE VIRTUS)

RONDONI GIANLUCA (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (I INFR)

BONATI PIERGIORGIO (ARCOLA GARIBALDINA)

NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

AVOGADRO FRANCESCO (CORNIGLIANESE 1919)

In occasione di una rete segnata dagli avversari, andava faccia a faccia col ddg, con fare minaccioso, rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PARODI MATTEO (MASONE)

A gioco fermo colpiva con un calcio un avversario alla gamba senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMANA FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PAPINI STEFANO (MARASSI 1965)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

ORECCHIA LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

PAGANO JACOPO (CELLA 1956)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BARDI ALESSIO (MASONE)

DI CRISTO PIETRO (ROSSIGLIONESE)

ASCIONE NICHOLAS (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMALFITANO MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

PUGLIESE ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PERCIVALE ANDREA (MARASSI 1965)

LEZZIERO ALBERTO (SORI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BELLOTTI SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

GIACOPELLO DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SARACCO ALESSIO (SORI)

AMMONIZIONE (III INFR)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GALENO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BARONI FABIO (MASONE)

MACCIO LORENZO (MASONE)

GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

FRISCIONE DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)

TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

SEMINO RICCARDO (CELLA 1956)

BELLANTONE FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PARODI MAURIZIO (MARASSI 1965)

SANVITO EDOARDO (MARASSI 1965)

RUSCA FRANCESCO (MASONE)

CHERICI FABIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO LEVANTE 1930)

CALLEGARI LUCA (PANCHINA)

CARLUCCIO CATALDO (PANCHINA)

BAHITI ERVIS (ROSSIGLIONESE)

DE GREGORIO GIUSEPPE (ROSSIGLIONESE)

GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)

NNANNA THANKGOD (ROSSIGLIONESE)

TOSONOTTI JACOPO (ROSSIGLIONESE)

ALBANESE MAICOL (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BORTOLINI EMANUELE (SORI)

ZELATORE SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTRUCCIO MATTEO (ARCOLA GARIBALDINA)

DUMAN GRANYA TOMMY (ATLETICO QUARTO)

MONACO GIOVANNI (BOLZANETESE VIRTUS)

DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)

NOVARESI ROBERTO (BORGORATTI)

FERRARI MICHELANGELO (BRUGNATO 1955)

TOSO VALENTINO (BRUGNATO 1955)

NANNI FEDERICO (CA DE RISSI SG)

MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)

BALLARD LORENZO S. (CORNIGLIANESE 1919)

POZZATI LUCA (CORNIGLIANESE 1919)

MACCIO MIRKO (MASONE)

RIVERA LUCA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GARE DEL 28/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

Per il comportamento di una propria sostenitrice in campo avverso, la quale, al termine della gara, mentre il ddg rientrava negli spogliatoi, le rivolgeva, dall'esterno del cancello (chiuso con lucchetto) che conduce agli spogliatoi stessi, a voce alta, ripetute espressioni gravemente ingiuriose, minacciose, apologetiche della violenza contro gli arbitri e riferentesi a presunti atti corruttivi della squadra avversaria, nei confronti del ddg medesimo.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 2/2024

DIAMANTI IGINO (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (II INFR)

RUFFA MASSIMO (LIDO SQUARE F.B.C.)

A

SQUALIFICA PER UNA GARA

TESTA SIMONE (PLODIO 1997) (VIII INFR)

ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

AMMONIZIONE (III INFR)

BILIOTTI DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

AMMONIZIONE (II INFR)

STAGNARO BORIS (CASARZA LIGURE)

GRECO BIAGIO (CENGIO)

VATTERONI IVAN (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BIFFI ROBERTO (CITTA DI SAVONA)

FREGOSO ALBERTO (COLLI ORTONOVO)

RICAGNI LUCIANO (CORNIGLIANO CALCIO)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)

A gioco fermo, si avvicinava al ddg, per contestare una sua decisione egli rivolgeva un'espressione gravemente irriguardosa e lesiva del prestigio arbitrale (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLLIO TIZIANO (AREA CALCIO ANDORA)

CALVINI DAVIDE (ARGENTINA ARMA)

VELAJ LOREN (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SORACASE IVAN (BARGAGLI SAN SIRO)

CORNERO DAVIDE (LIDO SQUARE F.B.C.)

BERTORA ANDREA (RIESE)

BOUSSAKIOUD ABDELJALIL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

OSTAIZA BASURTO LEIVER A. (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

A gara terminata, colpiva un avversario con un pugno al volto, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARPARELLI MARCO (BORGIO VEREZZI)

A gara terminata, minacciava un avversario, venendo trattenuto dai compagni, fino a quando la situazione non si calmava.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOLINA BORJA EDWARD ALONSO (BORGIO VEREZZI)

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

GUASTAVINO NICOLO (CENGIO)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

CERONE LUCA (LETIMBRO 1945)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

CELLA ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

SUETTA DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PRESTANIZZI SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

FAVASULI JACOPO (CASTELNOVESE)

STURLESE LUCA (CASTELNOVESE)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

MORABITO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

CERVIA RICCARDO (IRON FOX AMEGLIESE)

CRINO STEFANO (LETIMBRO 1945)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

DI LEO ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

CAFFI FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

SAVERIO BONOZO FREDDY A. (POLIS. PIEVE LIGURE)

ODDERA ALBERTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)

SIMONI ALDO (RICCO LE RONDINI)

CAPPELLI MATTEO (RIESE)

LIBRERI SIMONE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

SCALAMERA RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

APKENA ALANDA AROUNA (VEZZANO 2005)

RUSSOTTI RENATO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

TAGGIASCO ROBERTO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARBONE ANDREA (APPARIZIONE FC)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PIOMBO ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

GRANDI SIMONE (ARGENTINA ARMA)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

GASCO FILIPPO (BORGIO VEREZZI)

BELFORTI ALESSANDRO (CASTELNOVESE)

CIAPPELLANO MICHAEL (CENGIO)

ORMENISAN DANIEL (CENGIO)

CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)

GRASSI ANGELO (CEPARANA CALCIO)

BIAGINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

FERULLI DIEGO (COLLI ORTONOVO)

LEANDRI SIMONE (LIDO SQUARE F.B.C.)

RUFFA FRANCESCO (LIDO SQUARE F.B.C.)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

PAVONE ALESSIO (OLIMPIC 1971)

BRIANO MATTEO (PLODIO 1997)

ARODI FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

MEO ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MURATORE ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GHINI PAOLO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CARONITI FILIPPO (SPOTORNESE CALCIO)

BOLLA ALESSANDRO (VEZZANO 2005)

ARRACHE MOHAMED (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SCAPIN EMANUELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOSSI FEDERICO (APPARIZIONE FC)

MONTALDO ANDREA (APPARIZIONE FC)

DE BONI LEONARDO PAOLO (AREA CALCIO ANDORA)

ROSSI FABIO MARIA (AREA CALCIO ANDORA)

FICI ROBERTO (ARGENTINA ARMA)

LOCATELLI PIETRO (BORGIO VEREZZI)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

ANDREAZZOLI MATTEO (CASTELNOVESE)

BRAGAZZI FILIPPO (CASTELNOVESE)

CHERKEZ MYKOLA (CITTA DI SAVONA)

PITZALIS LORENZO (CORNIGLIANO CALCIO)

RAVETTINO LUCA (F.C.LAVAGNA 2.0)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

FRICIA ALESSIO (IRON FOX AMEGLIESE)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

BELLOMIA FRANCESCO (PLODIO 1997)

COMPARATO SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GHISO ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ZINGHINI ALESSANDRO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

PUCCI JACOPO (RICCO LE RONDINI)

LANZI DANIELE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (I INFR)

MELEGAZZI FEDERICO (AREA CALCIO ANDORA)

DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

VARNI GABRIELE (BORGO INCROCIATI)

BENZI ANDREA (CASARZA LIGURE)

ESPOSTO PIETRO (CASARZA LIGURE)

ALKURTI BAJRAM (CASTELNOVESE)

RUBERTO COSIMO (CASTELNOVESE)

BASTONI FABIO (CENGIO) PUCCI

ANDREA (CEPARANA CALCIO)

BRUNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

PARDI ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

CICILIOT PABLO (LETIMBRO 1945)

LANZAROTTI ANDREA (LETIMBRO 1945)

RUFFA GIACOMO (LIDO SQUARE F.B.C.)

SIBERIE RICHMAR SIMON S. (OSPEDALETTI CALCIO)

NTENSIBE ABDENNOUR (PLODIO 1997)

TOURAY MODOU (PLODIO 1997)

MEO CARMINE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CECCHI MATTEO (SANTERENZINA)

BRIANO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

FERROTTI GABRIELE (SPOTORNESE CALCIO)

POGGI FRANCESCO (SPOTORNESE CALCIO)

ESPOSITO CLAUDIO (VADESE CALCIO 2018)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

MIGGIANO DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

BONGIORNI DIEGO (VEZZANO 2005)

BAIDI SOUFIANE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)