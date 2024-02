Calcio. Promozione. Tre punti e corsa da riprendere per la San Francesco Loano, all'Ellena è sfida con la Carcarese: la cronaca (LIVE)

SAN FRANCESCO LOANO - CARCARESE 0-0

SECONDO TEMPO

46' finisce qua la prima frazione. Quarantacinque minuti non bellissimi, qualche sprazzo e un rosso che potrebbe condizionare la gara dei rossoblu

45' uno di recupero, punizione Carcarese

44' sacrificato Vierci e dentro Calcagno

41' COLPO DI SCENA, DOPPIO GIALLO A TAKU E SAN FRANCESCO IN DIECI. Intervento scomposto sulla fascia ai danni di Mombelloni, si prepara subito a cambiare qualcosa Cattardico

40' colpo di testa centrale di Brignone sul cross dalla destra

35' ammonito Taku

34' Vierci - Totaro, con il numero sette che dall'interno dell'area allarga troppo il piattone, palla che sfila sul fondo, ma bella occasione per i rossoblu

33' altro tiro dalla bandierina per la Carcarese, che non sta rinunciando a giocare come sa fare. Corner respinto, tentato lancio verso Auteri, ma è super l'intervento di Bianchi a mettere in rimessa

23' un cross di Mombelloni crea un batti e ribatti in area loanese, Brignone vede murarsi, sfera poi a Brovida che dal limite calcia male

22' si era costruita bene l'occasione la Carcarese, spreca tutto Brovida calciando malamente dalla sinistra dell'area

21' poco da raccontare negli ultimi minuti, dopo un inizio sprint si è un po' affievolita la sfida

14' ripartenza biancorossa con alla fine Brovida che conquista un corner

13' stesso modulo per la Carcarese, quallche errore di troppo negli ultimi minuti da parte di entrambe le squadre in fase di possesso

7' Cattardico con il solito 4-3-3, novità Vierci in attacco, solitamente si sono sempre visti Rocca o Halaj ad affiancare Auteri e Totaro

6' cross di Ponzo e tentativo in rovesciata di Totaro, conclusione alta

5' gara subito frizzante, ora un bel lancio sulla destra per Brovida, controllo leggermente lungo che favorisce Balla, che anticipa Gallo

1' ad un passo subito dal vantaggio la S.F. Loano. Palla di Auteri sulla sinistra per Totaro che si invola, una vola in area il tocco sotto che supera Giribaldi ma a salvare tutto c'è Nonnis che in acrobazia spazza via. Nell'occasione, resta giu, soccorsi in campo

15:02 partiti

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, Ponzo, Taku, Alberto Zaccaria, Balla, Basso, Totaro, Di Lorenzo, Vierci, Auteri, Bonifazio

A disposizione: Barelli, D'Aiuto, D'Aprile, Calcagno, Staltari, Angelico, Halaj, Ciravegna, Rocca

Allenatore: Cattardico

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Bianchi, Manfredi, Nonnis, Brovida, Bertoni, De Matteis, Brignone, Saviozzi

A disposizione: Delfino, Gualberti, Moretti F., Moretti L., Diamanti, Alò, Zizzini, Della Rossa

Allenatore: Ponte

Arbitro: Matteo Facino (Genova)

Assistenti: Alessandro Cocco (Genova) - Luis Xavier Bautista Romero (Genova)